Il sistema moda colombiano si è ripreso per 8 anni nel 2022

30 gennaio 2023



Il sistema moda colombiano, che comprende l’industria della moda, dell’abbigliamento e del tessile del Paese, ha attraversato anni difficili, con un calo particolare dal 2014. Tuttavia, nel 2022 l’industria non solo ha saputo recuperare le perdite dovute alla pandemia, ma anche torniamo ai numeri del 2014, prima della grande crisi.

Il fashion system colombiano si sta intensificando – CCB

I dati ufficiali del settore forniti da Camilo Herrera, presidente di Raddar Consulting in Colombia, principale alleato statistico di Inexmoda, rivelano che nel 2014 l’industria della moda ha rappresentato il 2,49% di tutta la spesa delle famiglie colombiane.

Il dato è diminuito di anno in anno fino a raggiungere l’1,78% della spesa totale delle famiglie entro la fine del 2020. Alla fine del 2022, la spesa ha recuperato il 2,52%. Nel 2023 si stima che i colombiani dedicheranno alla moda almeno il 2,70% del loro reddito, la stessa percentuale che avevano stanziato nel 2012, e bisogna tenere presente che il reddito familiare è cresciuto ormai del 50,5%.

L’economista ha concluso che la spesa per la moda della famiglia colombiana chiuderà l’anno 2023 con una cifra superiore del 50% rispetto al 2012, che è un record storico per il settore fino al 2021 che non ha conosciuto l’inflazione nei suoi prezzi, né un miglioramento della congiuntura economica condizioni del settore. .

Il sistema moda colombiano effettua i suoi aggiustamenti finanziari all’inizio dell’anno, in linea con l’inflazione globale e l’inflazione dei suoi input.