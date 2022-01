Il sistema operativo smetterà di funzionare tra pochi giorni – Telemundo Bay Area 48

Il sistema operativo BlackBerry, che dominava il mercato mobile in molti paesi, smetterà di funzionare completamente il 4 gennaio 2022.

secondo Annuncio aziendaleMartedì, tutti i servizi di BlackBerry 7.1 Os e precedenti, BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 e tutti i precedenti verranno interrotti.

A partire da questa data, i dispositivi che utilizzano un operatore telefonico o le connessioni Wi-Fi non funzioneranno in modo affidabile, inclusi dati, chiamate e messaggi.

Questa azione influirà anche sui messaggi di posta elettronica ospitati da BlackBerry, BlackBerry Messenger e BlackBerry Protect.

La fine del sistema operativo non influirà sui telefoni cellulari BlackBerry Android, come KEY One, KEY2, Evolve e Motion.

“Ringraziamo i nostri numerosi clienti e partner fedeli nel corso degli anni e vi invitiamo a saperne di più su come BlackBerry fornisce software e servizi di sicurezza intelligenti ad aziende e governi di tutto il mondo”, ha affermato la società.

La decisione di BlackBerry di chiudere i suoi sistemi operativi fa parte di un nuovo modello per l’azienda di concentrarsi sui suoi programmi di sicurezza e intelligence.