Il sistema solare può essere circondato da un tunnel magnetico – Prensa Latina

Secondo Jennifer West, ricercatrice associata al Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics presso l’Università di Toronto, in Canada, e autrice principale della ricerca, in precedenza si pensava che le strutture fossero separate, ma in realtà erano collegate e fatte di corde. stringhe.

“Gli astronomi conoscono queste due strutture da decenni, chiamate sperone artico e fan zone, ma la maggior parte delle spiegazioni scientifiche si sono concentrate su di esse individualmente, ma il nostro studio le considera come una singola unità”, ha detto West.

Le strutture sono costituite da particelle cariche e da un campo magnetico e hanno la forma di lunghe stringhe; Lo studio specifica che si trova a 350 anni luce dalla Terra ed è lungo circa 1.000 anni luce.

L’autore ha specificato: “Questa distanza equivale a viaggiare tra Toronto e Vancouver due miliardi di volte”.

Per scavare più a fondo, ha costruito un modello al computer che ha calcolato come sarebbe stato il cielo radio dalla Terra al variare della forma e della posizione delle lunghe stringhe.

Non esistono campi magnetici isolati. Ha aggiunto che tutti hanno bisogno di comunicare tra loro.

Ha notato che il prossimo passo nella ricerca è capire meglio come questo campo magnetico locale si relaziona ai campi magnetici grandi e piccoli del Sole e della Terra.

oda / cdg