Il SoC A16 Bionic di Apple è già prodotto negli Stati Uniti. E questo è solo l’inizio della riorganizzazione di TSMC

La controversa fabbrica di semiconduttori conosciuta come Fab 21 di proprietà di TSMC vicino a Phoenix (USA) Produce già chip. Produce, niente di più e niente di meno, il SoC A16 Bionic di Apple. Queste strutture sono da diversi mesi sotto i riflettori dei media perché TSMC ha dovuto affrontare numerosi problemi durante la loro costruzione e gestione. Infatti, la Fab 21 avrebbe dovuto iniziare a produrre circuiti integrati su larga scala nel 2024, e non lo farà prima del 2025.

Uno dei problemi che ha causato questo ritardo è la difficoltà che l’azienda sta incontrando nel reperire i dipendenti qualificati di cui ha bisogno. secondo fortunaTSMC si è guadagnata la reputazione di sostenere una cultura aziendale “brutale” e molti lavoratori americani sembrano essere intimiditi da questa filosofia. Alcuni ex dipendenti negli Stati Uniti affermano che le giornate lavorative di 12 ore e i turni nel fine settimana sono molto comuni.

Inoltre, TSMC ha problemi con i sindacati. A peggiorare le cose, secondo le sue fonti di consulenza, il governo locale sta incontrando difficoltà nel creare l’ecosistema legale che richiederebbe il lancio di una fabbrica di semiconduttori avanzata. DigiTimes Asia. Inoltre, a peggiorare le cose, TSMC non sta costruendo un solo stabilimento in Arizona; Sta costruendo almeno tre nuove fabbriche di semiconduttori.

È logico che il Fab 21 di TSMC abbia fatto il suo debutto con il SoC di Apple

Il governo degli Stati Uniti vuole che le aziende americane realizzino il più possibile i loro prodotti nel loro paese. Inoltre, aspira a produrre il 20% dei chip avanzati mondiali entro il 2030. A questo punto, Apple aveva confermato solo due anni fa che avrebbe iniziato nel 2024. I suoi chip sono prodotti negli Stati Uniti Con l’obiettivo di ridurre la propria dipendenza dai paesi asiatici che dominano l’industria dei semiconduttori, in particolare dalla Cina. Questo è esattamente ciò che cerca il governo degli Stati Uniti.

Attualmente, il Fab 21 di TSMC produce solo il SoC A16 Bionic nel nodo N4P (4nm). In quantità moderate

Attualmente, il Fab 21 di TSMC produce solo il SoC A16 Bionic nel nodo N4P (4nm). In quantità moderate. Non dobbiamo dimenticare che questa fabbrica ha iniziato a produrre semiconduttori e che, come ho già detto, non sarà pronta per produrre chip su larga scala. Fino al prossimo anno. Tuttavia, man mano che altri nodi più avanzati entreranno nella fase di produzione e, soprattutto, quando le altre due fabbriche di TSMC che risiederanno nei pressi della Fab 21 saranno pronte, inizierà la produzione dei SoC più avanzati di Apple.

I nuovi stabilimenti di TSMC in Arizona non produrranno solo semiconduttori per Apple; Produrranno anche per NVIDIA, AMD e altre società statunitensi. Tuttavia, la Fab 21 ha iniziato a produrre un chip per quelli di Cupertino perché Apple è il suo più grande cliente. Nel 2021, il 26% delle entrate di questo produttore di semiconduttori taiwanese proveniva da Apple, e quella cifra probabilmente non cambierà molto da quel momento in poi. Vedremo se le fabbriche di TSMC in Arizona seguiranno finalmente la tempistica prevista e, in tal caso, sarà interessante vedere quali saranno i primi semiconduttori che produrrà per NVIDIA e AMD.

