Il sole è più piccolo di quanto pensassimo, suggerisce una scoperta sorprendente

Masao Takata e Douglas Gough sono due scienziati che potrebbero rivoluzionare il modo in cui vediamo il Sole, perché dicono che è più piccolo.

Lui sole È una palla enorme Elio e idrogeno Questo è ciò che calcolano gli scienziati 4mila e 500 milioni di anni. Se iniziamo confrontando le dimensioni essendoIndubbiamente, le prime impressioni nascono da una situazione “faccia a faccia”. Terra Con gli altri nostri pianeti Sistema solare. Alla fine, prima di fare il salto cosmico, vedremo che… “Stella del Re”Qualsiasi stella in questa regione farebbe sembrare il mondo in cui viviamo un minuscolo puntino. Forse da qui nasce, in gran parte, il rispetto che ci ispira questo magnifico corpo. Quindi ce lo dicono Il sole è più piccolo di quanto pensassimo È abbastanza rivoluzionario.

Nonostante quest’ultimo, non c’è motivo di sentirsi delusi, poiché La piccola variabile è solo qualche centesimo di raggio del corpo astronomico. Questo è ciò che hanno scoperto due scienziati esaminando le onde sonore generate e intrappolate nel plasma caldo del sole.

Sebbene lo studio sia ancora in fase di revisione, se confermato rappresenterebbe un primo passo Un cambiamento importante nel modo in cui gli scienziati comprendono questo gigante della luceQuesto è quanto indica il sito specializzato Avviso scientifico.

