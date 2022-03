Il sorprendente video di un incidente d’auto Tesla dopo aver volato per pochi metri e precipitato a Los Angeles

un video da noi macchina Tesla ad alta velocità per Strade residenziali di Los Angeles Chi finisce per fare una manovra acrobatica e vola per dopo Collideresi è diffuso ampiamente Social media. Il veicolo È stato affittato dall’incidente e È una delle auto più moderne e lussuose sul mercato. Ha colpito alcuni bidoni della spazzatura e alcune macchine. Infine, consegna un file al conducente Perdita.

Il Polizia di Los AngelesSta cercando di localizzare l’autore del reato in un quartiere residenziale della città Stati Uniti occidentali. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha rilasciato le foto domenica scorsa. Mostra come file 2018 Tesla S-BLM in nero vola dentro Baxter Street e Alvarado Mentre molte persone registrano eventi e li guardano con anticipazione

Il le auto Corsa intelligente attraverso l’incrocio e caricamento In un modo senza precedenti giù per la collina prima di schiantarsi contro altri veicoli e bidoni della spazzatura. Gli spettatori non hanno registrato un conducente ora ricercato dalle autorità cittadine Angelina.

Bonus per trovare un pilota Tesla

dagli Stati Uniti lo ha riferito Il dipartimento di polizia di Los Angeles offre una ricompensa di $ 1.000 Per informazioni che portino all’identità dello sconsiderato guidatore di Tesla. Le autorità hanno confermato che non ci sono state vittime nell’incidente, anche se hanno affermato che l’acrobazia sconsiderata avrebbe potuto finire in disgrazia e in un modo completamente diverso.

Il Autista Dalle facce dell’auto Commissione di successo se presente Da agenti di polizia, secondo le autorità. Il gruppo di ricerca ha raccolto Più di 50 indizi sull’identità dell’autore dell’evento indiscreto Hanno detto alla polizia di aver identificato una “persona di interesse” grazie ai post sugli account dei social network.