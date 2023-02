Il sorteggio delle qualificazioni alla 21^ European Nations Cup 2025: ecco come restano i gironi | Subeuropeo 21

Il sorteggio per le qualificazioni ai Campionati Europei UEFA Under 21 2025 ha stabilito nove gironi da 52 squadre in lizza per 15 posti insieme ai padroni di casa della Slovacchia nel torneo finale.

Le partite della fase a gironi si giocheranno tra marzo 2023 e ottobre 2024, seguite dagli spareggi il mese successivo, prima delle finali nell’estate 2025.

I gironi di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 2025

Gruppo A: Italia*, Repubblica d’Irlanda, Norvegia*, Turchia, Lettonia, San Marino

Gruppo B: Spagna*, Belgio*, Scozia, Ungheria, Kazakistan, Malta

Gruppo C: Paesi Bassi*, Svezia, Georgia*, Macedonia del Nord, Moldavia, Gibilterra

gruppo d: Germania*, Polonia, Israele*, Bulgaria, Kosovo, Estonia

Gruppo E: Romania*, Svizzera*, Finlandia, Albania, Montenegro, Armenia

Gruppo F: Inghilterra*, Ucraina*, Serbia, Irlanda del Nord, Azerbaigian, Lussemburgo

Gruppo G: Portogallo*, Croazia*, Grecia, Bielorussia, Isole Faroe, Andorra

gruppo h: Francia*, Austria, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Cipro

Il primo gruppo: Danimarca, Cechia*, Islanda, Galles, Lituania

* Parteciperanno alle finali del 2023 in Georgia e Romania dal 21 giugno all’8 luglio.

Le raccolte si svolgeranno tra marzo 2023 e ottobre 2024.

Le prime nove del girone e le tre migliori seconde (senza contare i risultati contro il sesto posto) si qualificheranno direttamente per la fase finale nell’estate del 2025, insieme alla Slovacchia.

Le altre sei seconde classificate si affronteranno in una doppia partita per i tre biglietti rimanenti per la fase finale nel novembre 2024.

Classifica qualificazioni EURO Under 21 2025

fase a gironi

20-28 marzo 2023

Dal 12 al 20 giugno 2023

Dal 4 al 12 settembre 2023

9-17 ottobre 2023

Dal 13 al 21 novembre 2023

18-26 marzo 2024

Dal 2 al 10 settembre 2024

Dal 7 al 15 ottobre 2024

Giocare a

Dall’11 al 19 novembre 2024

Slovacchia, paese ospitante degli Europei Sub-21 2025

Com’è andato il sorteggio del turno di qualificazione agli Europei Under 21 del 2025?

Il paese ospitante, la Slovacchia, si qualifica direttamente alla finale del torneo nell’estate del 2025.

Le selezioni sono state organizzate in base al sistema di transazioni stabilito secondo Regolamento, Appendice A (in inglese).

Le 52 squadre sono state suddivise in sei fasce come segue:

Fascia 6: Pronostici da 46 a 52 (7-ball)

Tamburo 5: Selezioni da 37 a 45 (9-ball)

Tamburo 4: Selezioni da 28 a 36 (9-ball)

Fascia 3: pronostici da 19 a 27 (bilia 9)

Tamburo 2: Selezioni da 10 a 18 (9-ball)

Fascia 1: Selezioni da 1 a 9 (bilia 9)

Commissione di azione

Il sorteggio è iniziato con l’urna 6 e si è concluso con l’urna 1.

Ogni cilindro doveva essere completamente svuotato per continuare con il successivo.

La prima palla dell’urna 6 ha determinato la squadra al sesto posto nel Gruppo A.

La successiva pallina estratta dall’urna 6 determinava la selezione che si spostava al sesto posto nel girone B. La stessa procedura è stata ripetuta fino a quando tutte le palline estratte nell’urna 6 non sono state estratte e una squadra è stata assegnata a tutti i sesti posti nei gruppi da A a G.

Poi è seguita l’urna 5 per determinare quali squadre sono passate al quinto posto dai gruppi A al I (in ordine alfabetico) fino a quando non sono state estratte tutte le palline dell’urna 5. La stessa procedura è stata seguita per le urne 4, 3, 2 e 1 per riempire il quarto , terzo, secondo e primo posto dei gironi dalla A alla I (in ordine alfabetico), rispettivamente.

In conformità con le decisioni del Comitato Esecutivo UEFA in vigore al momento del sorteggio, le seguenti coppie di squadre non possono essere inserite nello stesso girone:

Armenia e Azerbaigian

Bielorussia e Ucraina

Gibilterra e Spagna

Bosnia-Erzegovina e Kosovo

Kosovo e Serbia

Tutte le nazionali russe sono attualmente sospese dalle competizioni UEFA fino a nuovo avviso in conformità con la decisione presa dal Comitato Esecutivo UEFA il 28 febbraio 2022 e confermata dalla Corte Arbitrale dello Sport il 15 luglio 2022. Pertanto, la Russia non è inclusa nel Campionato Europeo Under 21 2023-25.