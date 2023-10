Il Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite ha incontrato i funzionari della polizia haitiana

Miroslav ha discusso con il direttore dell’autorità Franz Elbe della situazione della sicurezza nel paese e delle sfide in questo campo.

Il funzionario dell’ONU è in visita ufficiale nel paese caraibico e il giorno precedente ha avuto un incontro con il primo ministro Ariel Henry, nel quale ha valutato l’evoluzione della situazione ad Haiti, che attende l’arrivo di una missione multinazionale a sostegno della sicurezza. Così come i preparativi per ricevere quella forza.

Si è parlato anche del conflitto tra Haiti e della Repubblica Dominicana sull’utilizzo delle acque del fiume Massacre e della disponibilità delle Nazioni Unite a fornire la propria esperienza ad entrambe le parti nella ricerca di una soluzione a questo problema.

Allo stesso modo, Miroslav ha incontrato i membri del Consiglio supremo di transizione, la struttura risultante dall’accordo governativo noto come 21 dicembre, che dovrebbe partecipare insieme all’esecutivo all’adozione di misure trascendenti per il Paese.

Al termine dell’incontro, il Vice Sottosegretario ha sottolineato la necessità di portare avanti un processo politico globale e credibile.

Inoltre, Miroslav ha parlato con il Ministro degli Esteri Victor Genius nel suo ufficio del sostegno agli inviati della CARICOM per facilitare il dialogo tra gli haitiani, nonché della situazione alla frontiera. Ha sottolineato che “le Nazioni Unite sostengono soluzioni negoziate bilaterali”.

L/AN