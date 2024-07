Il sound designer di “La casa de papel” ci racconta come lavora a Netflix

Abbiamo parlato con José Ignacio Arrufat, responsabile del suono di serie come “Lacarcel de papel”, “El barco” o “Vis a vis”.

È uno degli elementi che nessuno nota in questo puzzle chimico di ingredienti che si trovano in film e serie. L’audio è il fratello minore, ovviamente Meno accattivante ma sicuramente non meno importante nella collezione finale della fotoCome tutto ciò che luccica sullo schermo, comporta un processo molto complesso di pianificazione, produzione e, soprattutto, post-produzione.

Abbiamo parlato con un vero esperto in materia, uno degli specialisti più rilevanti del settore, che ha partecipato come sound designer a serie e film di grande successo. Riguarda José Ignacio AruvateResponsabile del suono di serie come La casa de papel, El Internado – Las Cumbres o La Fence. Nel cinema è stato responsabile, tra l’altro, del sonoro nei film di Santiago Segura come “A todo tren 2” o “Vacaciones de Verano”.

È lui che ci dice: «È solo un altro espediente per raccontare la storia», ma in alcuni casi assume un’importanza straordinaria. “Secondo George Lucas rappresenta più del 50% dei filmCi sono generi che hanno un’importanza speciale, che non possono essere compresi senza il suono, come accade con i film d’azione o di guerra, così come con i film di fantascienza o horror.





Una carriera nell’audio

Arrufat ha ottenuto il suo primo successo in questo settore quando ha fornito la voce completa alla serie in stile spagnolo “Lost” prodotta da Atresmedia e intitolata “El barco”. “Era una serie di fantascienza”, ci racconta, “e si discostava da quanto accaduto finora in Spagna: tempeste gigantesche, sottomarini, piogge di pesci… Tutto questo doveva essere raccontato in audio e io dovevo raccontarlo”. Combina ispirandosi a riferimenti e film americani ed evitando tempi e budget di serie più semplici, molto più ridotte.

Importante anche il salto successivo: “Di lì sono andato a”faccia a faccia“, una serie che è arrivata in un momento in cui le serie somigliavano sempre più al cinema e questa serie è arrivata con alcune idee e idee Alcune immagini molto cinematografiche. Il suono doveva essere uguale.Grazie alla buona gestione, Arafat fece sì che la prigione in cui furono girati i fatti “diventasse un altro personaggio”.

Il passo successivo è stato fatto a “La casa de papel”, quando Arafat aveva già esperienza e si era formata una squadra. Come ci racconta, “Fin dalla prima stagione, è stata una serie molto impegnativa e cinematografica. A volte dovevi essere preparato con un margine molto piccolo”. La natura della serie era strana, dato che iniziò lo streaming su Antena 3, ma poi passò a Netflix, “che aveva le sue esigenze, come finire in 5.1 per poterla doppiare per tutti”.

All’improvviso, con l’arrivo di Netflix, il pubblico non era solo spagnolo, ma globale. Tecnicamente “ci mettono alla pari con Stranger Things”.“, che è una sfida.” E non è stata l’unica volta che gli è successo, perché dopo aver lavorato con Netflix per diverse stagioni, “sono passati a Dolby Atmos e hanno anche provato una nuova esperienza con me. Flusso di lavoro per il doppiaggio internazionale.” Quest’ultimo lo spinse a recarsi a Hollywood per conoscere questi nuovi processi.

Com’è lavorare con Netflix?

Quando gli abbiamo chiesto come lavora con Netflix, Aruvat ci ha detto: “All’inizio era spaventoso, perché è un’azienda gigante, ma hanno una filosofia in base alla quale ti fanno credere di essere l’esperto e il responsabile”. Ciò significa, ci dice, che il flusso di lavoro, il feedback e le correzioni procedono senza intoppi e questo avvantaggia entrambe le parti.

Ma… cosa ci faceva esattamente Arafat a La casa de papel? “Il mio ruolo era quello di supervisore del suono. In postproduzione ci dividiamo tra dialoghi ed effetti, Foley [efectos de sonido]Gli ambienti e la persona devono essere premiscelati. Poi l’ho mixato con il regista o l’ho supervisionato. Mi occupavo dei dialoghi e del doppiaggio, e facevo da tramite tra il regista e la produzione esecutiva da un lato, e il suono dall’altro”.

Quali cambiamenti sono avvenuti?

In tutti questi anni di esperienza, Arrufat ha potuto sperimentare molti cambiamenti nel settore, soprattutto dal punto di vista tecnologico: “Lo strumento che utilizziamo abitualmente (dopo il passaggio dall’analogico al digitale, che ho provato) è Pro Tools , che si è evoluto molto all’inizio.” Aveva strumenti un po’ più basilari, ma negli ultimi anni sono apparsi molti più strumenti. Extra Il che ci aiuta nelle attività quotidiane: ripulire i dialoghi, migliorare il suono… Nuove persone arrivano completamente preparate per tutto questo. Un altro grande miglioramento tecnologico recente è stato il passaggio dallo stereo al Dolby Atmos, passando per i 5,1 pollici.

Ma il cambiamento più notevole osservato in Spagna va oltre la tecnologia e si riferisce alla “professionalità”. Intorno al 2008 arrivarono una serie di produzioni, soprattutto televisive, che richiedevano una maggiore qualità del suono, come la già citata “Vis a Vis”: “Ci siamo tutti adattati a quei nuovi budget, alle nuove scadenze che erano richieste, e questo ci ha fatto Molti studi hanno affinato la creatività per essere alla pari con altri paesi. “Questo si è sviluppato in diversi studi di livello mondiale in Spagna”.

Ci chiediamo se ci siano cambiamenti tangibili e pratici, oltre al fatto che le apparecchiature su cui noi spettatori vediamo serie e film sono di qualità superiore, e quindi più fedeli alla visione dei sound designer nei loro studi. Aruvat ci racconta che “in effetti, in termini di qualità, le cose non sono cambiate molto dai tempi dell’analogico: l’audio dal vivo con i dialoghi degli attori ha la stessa qualità da molti anni, e anche i problemi sono paragonabili: attori che non enunciare bene, rumore di fondo che dà fastidio… Ciò che abbiamo guadagnato sono strumenti che… Ci danno la possibilità di ripulire l’acustica che prima dovevamo rifiutare A causa della mancanza di qualità.

Intelligenza artificiale ombra

Naturalmente, il tema che non potevamo evitare era quello dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sul settore, tema che lo stesso Arafat ammette che “stiamo anticipando”. Ci dice: “Al momento non è stato implementato bene, ma notiamo dei progressi nella parte dei dialoghi, poiché ci sono dei progressi”. Extra Ad esempio, i podcast che suonano come dispositivi mobili o vengono registrati utilizzando il microfono di un computer, che vengono convertiti per avere un suono più professionale. In questo settore si nota ancora la differenza, ma forse ne vale la pena per il consumatore medio perché l’home Recording diventa qualcosa che suona”.

Le cose stanno cambiando nel cinema e in televisione, perché l’assenza di determinate frequenze nelle apparecchiature audio in una stanza professionale può essere strana. Ma ogni giorno migliora. Qualche giorno fa ho provato un plugin AI che per me ha fatto un miracolo: Sembrava molto distante e sporco, ed è stato lasciato in modo tale che non abbiamo più bisogno di chiamare l’attore per il suo doppio, e cioè se l’IA prenderà lavoro dai professionisti, ammette Aruvat, “. Non so se realizzeremo mai un film sull’intelligenza artificiale e ne verrà realizzata una prima versione.” Ambienti, effetti di dialogo ed effetti.” Tuttavia, anche il mixaggio della musica potrebbe sostituire alcuni compiti tecnici Non penso che possa sostituire la parte più creativa del mixaggio ed espressione vocale.

Aruvat ci racconta che una delle applicazioni di intelligenza artificiale che lo ha colpito di più è uno strumento che riproduce le voci delle voci originali degli attori, che al momento è incredibilmente utile per il reparto sonoro, perché consente di correggere le riprese con problemi audio senza affollare l’attore per registrare di nuovo le loro battute. In ogni caso sono applicazioni che guardano al futuro. In questo momento l’apertura ad altri mercati è inevitabile, perché “mi chiamano da mercati come quello inglese o francese”, cioè gli strumenti e il talento spagnolo hanno portato all’internazionalizzazione del settore del Paese. “La casa de papel” era solo l’inizio.

