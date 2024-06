Il successo della visita di Putin in Vietnam è stato ampiamente sottolineato dai media

Il banchetto offerto ieri sera dal Capo di Stato vietnamita Tu Lam in onore dell’illustre visitatore ha concluso in meno di 12 ore l’intensa agenda predisposta da Putin, che prevedeva incontri con i principali leader della nazione indocinese.

Tu Lam ha detto durante la cena che questa visita, la quinta del presidente russo in Vietnam dal marzo 2001, aprirà una nuova tappa nello sviluppo dell’amicizia tradizionale e del partenariato strategico globale tra i due paesi. Relazioni bilaterali in tutti i settori.

Egli ha inoltre espresso la speranza che la cooperazione tra i due Paesi nei settori della sicurezza e difesa, della scienza e della tecnologia, della cultura, dell’istruzione, dello sport e degli scambi interpersonali venga ulteriormente rafforzata.

Da parte sua, Putin ha espresso la sua ammirazione per i risultati raggiunti dal Vietnam negli ultimi anni, ha ribadito che questa nazione merita di essere uno dei paesi in via di sviluppo più dinamici nella regione dell’Asia-Pacifico, e ha espresso fiducia che il suo viaggio aprirà nuovi orizzonti e aiuterà a migliorare cooperazione. Rafforzare e consolidare il partenariato strategico globale bilaterale.

In precedenza, in un incontro con il segretario generale del Partito comunista, Nguyen Phu Trong, la guida suprema vietnamita aveva sottolineato l’importanza della visita di Putin, che avviene nel momento in cui i due Paesi celebrano il 30° anniversario della firma dell’accordo. Trattato sui principi fondamentali delle relazioni amichevoli.

Vu Trong ha parlato con il leader russo dell’attuazione della politica estera di indipendenza, autodeterminazione, diversificazione e multilateralismo nelle relazioni estere del Vietnam, che comprende il rafforzamento della cooperazione bilaterale con partner strategici, globali e altri importanti.

Nella conversazione, Putin ha sottolineato che le relazioni bilaterali sono state messe alla prova dal tempo e ha sottolineato che lo sviluppo di un partenariato strategico globale con il Vietnam è una priorità della politica estera russa nella regione Asia-Pacifico.

Ha espresso il suo grande apprezzamento per i grandi risultati ottenuti dalla nazione indocinese durante i quasi 40 anni di attuazione del processo di ringiovanimento, guidato dal Partito Comunista, che – ha detto – ha costantemente innalzato lo status e il prestigio del Partito Comunista Cinese e lo stato dell’Indocina nel mondo internazionale.

Tra le altre questioni affrontate vi è stata la crisi in Ucraina, e a questo proposito il leader vietnamita ha espresso la speranza che si possa instaurare presto un dialogo, che venga dichiarata la cessazione delle ostilità e che vengano ripresi i negoziati per trovare una soluzione pacifica sulla base di diritto internazionale, che tutela legittimamente gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Vu Trong ha affermato che il Vietnam vorrebbe dare un contributo positivo alla promozione del dialogo e dei negoziati in questa direzione.

A seguito di questa visita, è stata rilasciata una dichiarazione congiunta sull’approfondimento del partenariato strategico globale globale, sulla base dei risultati ottenuti durante 30 anni di attuazione del Trattato sui principi fondamentali delle relazioni amichevoli tra Vietnam e Russia.

