Il Sudafrica potrebbe implementare la vaccinazione transfrontaliera contro il colera

A seguito di una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri della SADC, prevista alla vigilia di venerdì prossimo, i capi di Stato e di governo determineranno le misure da adottare nella situazione attuale, nonché le politiche e le strategie sostenibili per prevenire ed eliminare la malattia. regione entro il 2030.

Il ministro della Sanità angolano, Sylvia Lutokota, ha spiegato che l’epidemia di colera ha finora causato la morte di oltre 1.600 persone, la maggior parte delle quali in Malawi e Zambia, in un contesto in cui i vaccini sono scarsi e ancora insufficienti per i paesi che hanno denunciato lo scoppio della malattia. .

Ha spiegato che, dato questo scenario, la raccomandazione adottata dal Consiglio dei ministri “è quella di mobilitare vaccini per i paesi colpiti e per i paesi non colpiti a rischio, come l’Angola, e condurre simultaneamente la vaccinazione transfrontaliera per prevenirlo”. Dovrebbe essere deciso dai leader della SADC.

Esperti sanitari e ministri degli Esteri concordano sul fatto che la situazione richiede un meccanismo di risposta coordinato, poiché nessun paese può affrontare una malattia che non rispetti da solo i confini.

L'Angola non ha registrato finora casi confermati di colera, ma ha lanciato un'allerta per rafforzare la sorveglianza epidemiologica e di laboratorio.

“Siamo preoccupati per i casi di diarrea acuta e vomito, che sono i principali segni di colera, e non solo al confine. Abbiamo lanciato un'allerta a livello nazionale”, ha detto Lutokota alla stampa lunedì.

Ha aggiunto che il Paese, in qualità di presidente ad interim della SADC, ha maggiori responsabilità nell’affrontare questa sfida, motivo per cui sta promuovendo un’azione congiunta.

Ha sottolineato misure come la mobilitazione di risorse attraverso partner come le Nazioni Unite e il Comitato regionale dell’OMS, e la diagnosi precoce e il trattamento dei pazienti nei paesi colpiti.

Ha sottolineato che una delle sfide più grandi è promuovere la salute della comunità e mobilitare i vaccini per i paesi colpiti e a rischio, come l’Angola.

L/KMJ