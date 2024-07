Il SUV-B con cui Renault cerca di cambiare la sua storia è arrivato in Argentina: dettagli, versioni e prezzi

La nuova Renault Cardian è già in Argentina. Il 10 luglio è iniziata la prevendita e il 15 agosto sarà lanciato nella rete dei concessionari (Rodolfo Buhrer/Renault/Handout via REUTERS)

Il gioco di parole è un simbolo che Reno ha utilizzato spesso negli ultimi tempi. Da Luca di Meo parlare di riconsiderandoNel 2021 sono passate tre fasi nell’ambito di questo enorme cambiamento a cui il marchio sta assistendo a livello globale. inoltrare “Risurrezione”. Poi è arrivato “rinnovo”che è arrivato nella regione nel 2023 ed è entrato attraverso il Brasile e da questa settimana è già arrivato in Argentina, entrando finalmente”.“rivoluzione”dove l’ecosistema della mobilità prenderà una direzione specifica basata su una serie di prodotti completamente nuovi.

Ma non lasciamo da parte l’idea dei giochi verbali, con il lancio del nuovo Renault Cardianl’atteso SUV-B Pensata specificatamente per i mercati extraeuropei e con la storica presenza del marchio nei gusti dei consumatori, ha dato inizio a quella che Renault definisce “Il cambiamento che cambia tutto.”

È una situazione scomoda da dire o spiegare, ma Cardian arriva come simbolo di una nuova era per la Renault. Lasciando alle spalle un periodo in cui sono impegnati i prodotti di origine della DaciaHa dato buoni risultati in termini di fornitura di un portafoglio con un equilibrio tra prezzo e prodotto che consente di continuare ad operare in questa parte del mondo e in altre. In effetti, parte dell’uso della parola “resurrezione” è direttamente correlato all’identità indipendente di Desia e Renault, che riporterà il marchio francese alla posizione di qualità e tecnologia che gli utenti richiedono da anni.

Il segmento dei B-SUV ha un nuovo concorrente all’avanguardia. Oltre ad attrezzature di qualità superiore, hanno prezzi di prevendita molto competitivi

Ecco perché il cambiamento è ciò che cambia tutto. Perché questo SUV è un veicolo completamente diverso, il primo progettato su una cosiddetta piattaforma modulare RGMP (Piattaforma modulare globale Renault) CMF-Bche oltre ad essere progettato per accogliere il movimento termico e ibrido, ne costituirà anche la base altri 8 modelli Che costituisce il Renault Brand International Game Play 2027.

Il piano include un modello del segmento A, due prototipi del segmento B (Cardian è il primo) e altri cinque lanci tra i segmenti C e D. La piattaforma è modulare e flessibile, con una parte anteriore fissa e parti centrali e posteriori espandibili. Per questo programma, piani di marca Investire 3.000 milioni di euro fino al 2027.

Ma questa prima vettura arrivata in Argentina deve affrontare una sfida enorme sotto forma di competizione Il segmento più trafficato del mercato è il segmento B-SUV, dove la maggior parte dei produttori di farmaci generici di tutto il mondo stanno rapidamente convergendo. Per questo motivo le scommesse devono essere molto forti e precise. Ci sono quattro pilastri principali su cui Cardian fa affidamento per competere: Qualità delle finiture, delle attrezzature, della tecnologia e del prezzo.

La Kardian è il primo di otto modelli che utilizzeranno la piattaforma CMF-B

Il design dell’auto ha un nome tecnico, EmoticoChe unisce passione e tecnologia. Ci sono elementi che si distinguono dal punto di vista funzionale, come i mancorrenti sul tetto in tutte le versioni, che hanno la particolarità di poter ruotare, cioè possono Barre longitudinali o trasversali. In entrambe le modalità possono trasportare fino a 80 kg di peso sul tetto della cabina.

Dentro, Consolle centrale altache fornisce design e raffinatezza, perché include anche a cambio elettronico Invece della tradizionale leva del cambio, che viene integrata con Pagaie dietro il volante Per cambiare marcia. Novità nel segmento è anche il quadro strumenti, che è completo 7 pollici digitale e configurabile.

Anche dal punto di vista tecnologico la posta in gioco è grande. Cardian ha un livello completo di ADAS (Assistenza alla guida)incluso Sistema di controllo automatico della velocità adattivola frenata d’emergenza autonoma e quattro telecamere consentono la copertura completa del veicolo 360 gradi intorno all’auto Naturalmente a radarChe si trova sotto il paraurti anteriore. A livello di sicurezza, tutte le versioni ce l’hanno 6 airbag Di serie, altro aspetto non comune nella gamma dei Suv compatti.

Interni sofisticati e altamente equipaggiati sono un’altra delle scommesse di Renault per vincere la categoria SUV-B

Esistono quattro versioni di Renault Cardian. L’accesso all’ambito è sviluppoÈ l’unico che monta il famoso motore da 1,6 litri con una potenza di 115 cavalli e 156 Nm di coppia. Questa versione non ha la consolle centrale rialzata ed è l’unica con cambio manuale a 5 marce. All’interno dello stesso modello di equipaggiamento è presente anche la versione Evoluzione 200 EDCche include il nuovo Motore turbo a tre cilindri da 1000 ccche fornisce forza 120 CV con 200 Nm di coppia, associato a Cambio automatico a doppia frizione (Grandi notizie per i critici CVT) a sei velocità.

La terza versione è conosciuta come Tecnicache presenta anch’esso la stessa meccanica e trasmissione, ma offre interni completi e dotazioni di assistenza alla guida, mentre il top di gamma è Prima edizionedove viene aggiunto il differenziale principale La carrozzeria è bicolore Con tetto nero abbinabile a cinque diversi colori di carrozzeria.

Tutto è iniziato il 10 luglio Prevendita di 100 unità Attraverso lo store Renault, però In meno di 24 ore è stato venduto Unità disponibili. La prevendita si concluderà con Altre 300 auto Nella rete ufficiale dei concessionari a partire dal prossimo 22 luglio. Il prezzo per questo primo lotto di unità parte da 25,8 milioni di dollari per la versione Evolution MT; $ 28 milioni per Evolution Turbo; $ 29,2 milioni a Kardian Techno; E $ 29,95 milioni per la prima uscita. Ci sarà il lancio ufficiale delle vendite tradizionali 15 agosto a San Juan.