Il tablet perfetto per produttività e intrattenimento? Questo è il nuovo Lenovo TabP12

Il marchio ha presentato a Lima il suo nuovo tablet progettato per “fare tutto, da qualsiasi luogo”, che include tastiera, custodia e penna Lenovo Tab Plus, oltre alla risoluzione 3K e audio surround.

In un evento che ha riunito giornalisti, creatori di contenuti, illustratori e influencer, che hanno avuto l'opportunità di provare il tablet, liberare la fantasia e conoscere in prima persona tutte le funzioni di questo versatile dispositivo, Lenovo ha recentemente presentato il suo nuovo Tablet Lenovo Tab P12.

Andrés Becerra, Direttore generale del marchioha presentato il dispositivo e ha evidenziato la lunga storia e la leadership di Lenovo nel mercato dei tablet, evidenziando i risultati e gli sviluppi chiave che sono stati realizzati e che hanno stabilito una tendenza nel settore.

I partecipanti hanno potuto godersi una testimonianza video dell'ambasciatore del marchio. Denis Sotomayor, Giornalista, fotografo e subacqueo del PerùChi è in spedizione in Antartide a bordo della nave oceanografica polare (BAP) “Carrasco”, per esplorare la vita marina.

Denise ha raccontato come il Tab P12 ha trasformato il suo lavoro e le sue comunicazioni, grazie al design compatto, alla resistenza alle basse temperature e alla batteria a lunga durata. Ha inoltre evidenziato le funzioni di modifica e progettazione che consentono di creare contenuti di alta qualità da qualsiasi luogo.

Per incoraggiare l'interazione del pubblico, sono state sviluppate informazioni divertenti sulle caratteristiche del Lenovo Tab P12, con un finale emozionante in cui il vincitore ha ricevuto in premio il nuovo tablet. Come tocco speciale, il famoso astronauta Aldo Estrada ha realizzato tramite tablet adesivi personalizzati con i nomi degli ospiti.

Lenovo Tab P12: prestazioni e versatilità

Il nuovo Lenovo Tab P12 è progettato per fare tutto, ovunque ti trovi. Con un approccio versatile, questa nuova apparecchiatura può essere utilizzata in diversi scenari, dall'illustrazione e design all'effettuazione di videochiamate e alla fruizione dei nostri contenuti in streaming preferiti.

Le sue caratteristiche includono Splendido display 3K da 12,7 pollici, processore MediaTek Dimensity, 8 GB di RAM, memoria interna da 256 GB. Inoltre, Lenovo Include stilo e tastiera magnetica staccabile Rendendolo praticamente un laptop pronto a gestire qualsiasi attività.

Inoltre, è dotato di una batteria a lunga durata che garantisce un utilizzo prolungato sia per l'apprendimento che per l'intrattenimento, consentendo sessioni di lavoro intense e ininterrotte. Oltre a una fotocamera frontale adattata per videochiamate e lezioni online. Tutto questo in un corpo sottile e leggero rende questo tablet uno strumento flessibile, facile da trasportare ovunque, migliorando la mobilità e la produttività in qualsiasi ambiente.

“Siamo molto orgogliosi di presentare il Tab P12, un tablet versatile e resistente che offre un'esperienza utente unica che si adatta alle esigenze dei nostri clienti. Questo nuovo dispositivo si concentra sugli utenti che cercano un dispositivo che consenta loro di lavorare, creare e comunicare ovunque, senza sacrificare prestazioni, qualità o… durevolezza. È l'unico della sua categoria a includere una cover con tastiera magnetica e stilo. In questo modo, Lenovo fornisce un dispositivo robusto e pronto all'uso utilizzo.Commento David Delgadillo, Senior Manager, Categoria Tablet LAS.

Il nuovo tablet Lenovo Tab P12 è ora disponibile in Perù e lì può essere acquistato www.lenovo.com.pe E sui canali approvati.

*Contenuti sponsorizzati*