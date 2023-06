Il talento di Ana Mena non conosce confini: dall’Italia all’America

notizia



L’ultimo risultato di Malacuna è stata la cattura di Times Square

Ci sono artisti nel mondo della musica che, grazie al loro talento e dedizione, sono in grado di varcare i confini e raggiungere il successo internazionale. Questo è il caso Ma cosa?È il più universale fino ad oggi.

Il giovane artista ha già una lunga carriera costruita in altri paesi come Francia, Svizzera o Italia, soprattutto quest’ultima. Per questo molte canzoni che conosciamo e che non smettiamo di suonare in ogni angolo del nostro Paese hanno anche la loro versione italiana. Questo è il caso Mezzanot (12 ore), Dodicimila minerali (Dopo il risveglio notturno) è uno A un passo dalla luna (A un passo dalla luna)

Dall’estate 2019, con rilascio Una tensione di armatura (Incandescente) Prossimo Federico di Palma, ma tutto ciò che Mena toccava veniva rivalutato. Da allora, non ha fatto altro che raccogliere dischi d’oro, platino e diamanti con ogni singolo che ha pubblicato. Tre mesi fa, Ana Mena ha pubblicato il suo ultimo disco. BellotramaLa musica è interamente in spagnolo e lo ha già portato in tournée in diverse città spagnole fino alla fine dell’anno.





Ritorno in Italia

Come accennato, sebbene 15 canzoni di questo album siano in spagnolo, sembra che Malacaña esista già. Era morso dalla voglia di tornare in Italia, la lingua in cui rende molto chiaro che si sente più a suo agio. Detto questo, Ana ha sorpreso i suoi follower pubblicando una nuova canzone in italiano, mettendo in mostra la sua versatilità e capacità di adattarsi a lingue e stili musicali diversi.

Titolo, titolo AcquamarinaI suoi fan, che si aspettavano un’altra canzone pop italiana rap-ting di un altro artista uomo, si aspettano una sorpresa, in questo caso da un rapper italiano. Gue. Ovviamente, Ana Mena ha chiarito che non è estate senza il suo nuovo tema.

Ana Mena è uno degli schermi più famosi al mondo

Le ultime notizie che ci arrivano su Malacuna sono legate alla sua viralità internazionale. Il traduttore di Quiero Decirte è uno dei volti sponsorizzati di Spotify metodo quadratoNew York ospita alcuni dei cartelloni pubblicitari più famosi al mondo.

Dai un’occhiata al nostro ambasciatore #SpotifyEQUAL Un cartellone pubblicitario a Times Square è molto più bello della commedia di giugno.

quale film, @AnaMenaMusic Chiedi a più ragazze, indipendentemente dal mese. https://t.co/aJ3z1tsqS3 pic.twitter.com/x3IfJczayJ — Spotify Spagna (@SpotifySpain) 14 giugno 2023

Questa apparizione a Times Square non è solo un traguardo personale per Ana Mena, ma anche un riconoscimento del suo impatto sull’industria musicale nel nostro paese. Il suo stile chiaro e la sua voce hanno conquistato un pubblico in continua espansione, consolidando il suo status di uno degli artisti più promettenti e di successo della sua generazione.