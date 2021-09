Il talento di Salvador arriva in Italia, i leader di Grubo Crash si uniscono al tour europeo con Julisa Ventura

I ballerini Daniel Chinchilla e Julio Cerna sono già nel vecchio continente per regalare uno spettacolo unico con “La Lopa”.

È stata una piacevole sorpresa per i lontani fratelli che vivono in Italia l’arrivo della cantante Julisa Ventura, ma quello che nessuno pensava era che sarebbe andata d’accordo con due ballerini che hanno avuto la vita più lunga in El Salvador: Chinchilla e Julio Cerna.

Questi ballerini stanno già preparando uno spettacolo unico con “La Lopa” nel vecchio continente, dall’Italia hanno fornito i dettagli di questa nuova esperienza con elsalvador.com.

Come tutti sanno, Grubo Crash festeggia il suo 21° anno di carriera artistica, quindi questo viaggio è un grande regalo per i coreografi e il loro pubblico.

“Questo mese abbiamo celebrato il nostro 21° anniversario, siamo andati in posti diversi e questa settimana abbiamo persino festeggiato”, ha detto Chinchilla, aggiungendo che i festeggiamenti si sono spostati in Europa.

Ha sottolineato che gli eventi nel Paese continueranno sotto la guida di Sonia Jigui, il braccio destro dei due ballerini.

“Grazie a Dio, amiamo il nostro lavoro. Nonostante le circostanze in cui andiamo come artisti, questo ha fermato il lavoro per noi. Stiamo cercando di ritrovarci come tutti i bravi salvadoregni. Non siamo in ritardo in questo senso, ma qui vai”, ha aggiunto.

Fin dal loro arrivo in Italia sono stati ben accolti da fratelli lontani. Nella foto a destra, Daniel con la famosa musicista Sona Alvarado. Foto: cortesia

Dal canto suo, il Cerna si è detto molto orgoglioso di rappresentare il Paese, come fanno da più di due decenni: “È stato un lavoro duro, un’impresa. Per tutto il 21 siamo stati ai piedi della valle, sempre momenti belli e brutti .”

Hanno vissuto momenti tragici durante le epidemie perché hanno dovuto rimandare molte chiamate verso altri Paesi, il tour programmato negli Stati Uniti è stato ridotto, ma sperano di riprendere per tutto il prossimo anno.

“Stavamo andando a Los Angeles e Washington, e poi c’è stata un’epidemia e tutto si è bloccato. Bene, uno ha portato all’altro, e ora si è presentata questa opportunità”, ha aggiunto.

Chinchilla è stato grato per il momento e ha commentato che ne vale la pena: “Le opportunità si presentano solo una volta nella vita e non possiamo dire di “no” a una situazione come questa anche se tutto accade. Lo speriamo.

Cherna ha detto che tutti gli accordi per il viaggio sono stati tenuti segreti per dare una grande sorpresa. In Italia, i fratelli lontani sono molto emozionati per l’arrivo; Daniel e Julio si occuperanno anche della logistica di un importante concorso di bellezza.

Stanno sicuramente passando dei bei momenti. Foto: cortesia

“Oltre ad essere le ballerine di Julia, siamo responsabili dell’assemblea elettorale di Miss Indipendenza a Milano (…) ci occuperemo delle candidate, del ballo, delle passerelle, di tutta l’assemblea con Julio. La gente ci conosce fuori dai confini ”, ha dichiarato Daniel.

Questa è la prima volta che i leader di Grubo Crash e Julissa vanno in Europa, quindi hanno preparato uno spettacolo interessante.

Julio ha spiegato: “Stiamo andando nel modo migliore, con Julisa che rappresenta il paese come ballerina. Abbiamo iniziato con lei quando ha iniziato la sua carriera. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto con lei. Siamo sempre stati con lei (…) .

Pubblicheranno le loro attività sui loro social network, ma hanno annunciato che coordineranno diversi progetti in modo che in futuro faranno un nuovo tour con tutti i membri del corpo di ballo.