Il talento latinoamericano era a disposizione per il secondo fine settimana della Porsche Carrera Cup North America 2024

1. Tutte le informazioni fornite nella Porsche Newsroom, inclusi ma non limitati a testi, immagini, documenti audio e video, sono soggette a copyright o ad altre leggi sulla protezione della proprietà intellettuale. È destinato esclusivamente all’uso da parte dei giornalisti come fonte per i loro resoconti sui media e non è destinato all’uso commerciale, in particolare per scopi pubblicitari. Testi, immagini, dati audio o video non possono essere ceduti a terzi non autorizzati.

2. Tutti i loghi e i marchi citati in Porsche Newsroom sono marchi di Dr. L’Ing. hc F. Porsche AG (di seguito denominata Porsche AG), salvo diversa indicazione.

3. Tutti i contenuti della Porsche Newsroom sono ricercati e compilati attentamente. Tuttavia le informazioni potrebbero contenere errori o imprecisioni. Porsche AG non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda i risultati che possono essere ottenuti attraverso l’uso delle informazioni, in particolare per quanto riguarda la loro accuratezza, tempestività e completezza.

4. Per quanto riguarda le informazioni sui veicoli fornite dalla Porsche Newsroom, i dati si riferiscono al mercato tedesco. I dati relativi all’equipaggiamento di serie, alle disposizioni legali e fiscali e alle implicazioni sono validi solo per il pubblico federale in Germania.

5. Per quanto riguarda l’utilizzo della Porsche Newsroom non si possono escludere errori tecnici come ritardi nella trasmissione delle notizie. Porsche AG non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti.

6. Nella misura in cui la Porsche Newsroom fornisce collegamenti a siti Internet di terzi, Porsche AG non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei siti collegati. Utilizzando i link l’utente abbandona i prodotti informativi di Porsche AG.

7. Accettando questi diritti d’uso, l’utente è obbligato ad astenersi da qualsiasi uso inappropriato della Porsche Newsroom.

8. In caso di uso improprio, Porsche AG si riserva il diritto di bloccare l’accesso alla Porsche Newsroom.

9. Se una o più disposizioni di questi termini e condizioni non sono valide, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni.