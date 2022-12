Il talk show dal vivo è diventato uno spazio vivace per voci rurali – Inforegion

Nei mesi di novembre e dicembre, nelle città di Cajamarca e Moyobamba, Voices of the Country ha avuto uno spazio vivace per pubblicare le proprie esperienze nel processo di adattamento ai cambiamenti climatici e guidare gli altri a replicare e migliorare quelle esperienze. Questo è stato possibile grazie al programma radiofonico dialoghi dal vivo, Prodotto dal Fondo internazionale delle Nazioni Unite per lo sviluppo agricolo (IFAD) in collaborazione con l’agenzia di stampa ambientale INFOREGION.

Il programma ha permesso a molti produttori agricoli di avere l’opportunità di esprimere la loro preoccupazione per gli effetti del cambiamento climatico, così come i progetti innovativi che sono stati attuati con il sostegno del progetto rurale Avanzar, per affrontare con successo questi effetti e adattarsi ad essi, e raggiungere la necessaria sostenibilità e redditività.

Attraverso le testimonianze dei produttori è stato possibile conoscere i risultati positivi dell’interdipendenza della realizzazione dei progetti; Come è il caso, tra gli altri, dell’Associazione degli Agricoltori di Nueva Esperanza – Balan, a Cajamarca, che oltre a produrre latte, producono il proprio concime organico per i campi.

Allo stesso modo, anche l’Associazione dei produttori di caffè di Nuevo Eden, nella provincia di Uajín, provincia di Rioja, San Martin, è riuscita ad allevare api, oltre al caffè.

il Conversazioni in ondaInoltre, hanno permesso di evidenziare il ruolo importante delle donne nella produzione familiare e nell’agricoltura, in quanto partecipanti attive nel processo di adattamento agli effetti del cambiamento climatico, come rilevato dall’esperienza delle donne imprenditrici nella giungla di Nuwas, nella comunità di Awajún, regione di San Martín, che attraverso il tè medicinale hanno potuto contribuire all’economia familiare e alla conservazione delle foreste, e l’esperienza ha permesso loro di essere presenti alla COP 27, che si è tenuta recentemente in Egitto.

Allo stesso modo, l’Associazione dei produttori agricoli e artigiani “Fuente de Bendicione”, dell’allevamento di Llamapampa, provincia di San Miguel, a Cajamarca, ha evidenziato il lavoro delle donne membri della loro associazione dedite all’allevamento di cavie e trote .

Conversazioni in onda È stato trasmesso da Radio Campesina 1380 AM, a Cajamarca, sotto la guida del social media Mercedes Solon; E a Moyobamba è stato trasmesso dalla radio e dalla televisione Atmósfera 92.3 FM e dai canali della TV via cavo, affidandosi alla comunicazione con l’interlocutore sociale Adolfo Fasanando. I programmi vanno in onda ogni sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 6 del mattino.

Nonostante il programma Conversazioni in onda Le trasmissioni si sono concluse quest’anno e coloro che non hanno avuto la possibilità di sintonizzarsi possono ancora farlo attraverso i portali di Facebook Radio contadina S atmosfera radiofonica; anche informazionedove sono disponibili tutti i programmi.