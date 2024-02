Il tanto ricercato Hollow Knight: Silksong è ancora disperso in azione dopo cinque anni di sviluppo

Il cavaliere vuoto Era uno di Le grandi sorprese del 2017 sul computer per, Nel 2018 ha battuto anche i giocatori su console Con la sua meravigliosa struttura giocabile e la finitura artistica molto attraente, non è stato sorprendente scoprire il “brusio” che l'annuncio della seconda parte ha suscitato nella comunità dei giocatori, Hollow Knight: Canzone di seta.

Ma, Il Team Cherry è stato molto vago riguardo allo stato attuale di SilksongGiocalo Sembra che arriverà nel 2022 Ma è stato rinviato a tempo indeterminato e, a 5 anni dal suo annuncio ufficiale, è ancora del tutto disperso.

Prima demo giocabile nel 2019

Nel caso Hollow Knight: Canzone di seta Da allora è, a dir poco, misterioso Tutto faceva credere che il suo lancio non sarebbe stato ritardato a lungosoprattutto dopo Annunciato all'inizio del 2019, abbiamo potuto provare una demo del gioco di Team Cherry durante Gamepolis, la famosa fiera di videogiochi di Malaga, nello stesso anno.

In effetti, a quel tempo, il gioco suscitava già ottime sensazioni, poiché direi che lo studio ha fatto proprio questo “Un altro grande gioco nelle nostre mani che mira a deliziare ogni fan del genere.” Anche se quando abbiamo commentato che “l'attesa sarà troppo lunga”, non avremmo mai immaginato che il gioco avrebbe impiegato così tanto tempo per essere pubblicato.

Cos'è successo finora con Hollow Knight: Silksong e quando uscirà?

Dopo quel primo spettacolo Ci vuole molto tempo per ottenere nuove informazioni. A proposito di Silksong e della realtà Qual è la prima data di uscita possibile da stabilire a metà del 2021? 1 febbraio 2022.

Quella data Sono arrivato e il gioco non è iniziatoQuindi la fuga di notizie era sbagliata, ma mesi dopo, E nel maggio 2022 è stato lo stesso team Cherry a confermarlo No, potrebbe volerci molto più tempo, ne sono sicuro! Per lanciare il suo indirizzo.

Subito dopo, studia Ha ampliato le piattaforme di lancio originariamente PC e Switchmenzionando innanzitutto che arriverà su Xbox Series Conferma anche un'uscita per le console Sony: PlayStation 5 e PlayStation 4.

E dopo ciò eccolo lì Ancora qualche mese di silenzio radiofonico poiché non avevamo informazioni su Hollow Knight: Silk Song Contrariamente ad alcune affermazioni di uno dei tester del gioco, l'attesa “varrà la pena”.

Mesi dopo, nel Maggio 2023Ciò è stato confermato da Matthew Griffin, responsabile marketing Lo studio voleva rilasciare il gioco all'inizio di quest'anno Ma alla fine l'idea è stata rimandata: “Avevamo previsto il lancio nella prima metà del 2023 ma lo sviluppo è ancora in corso. Siamo entusiasti della forma che sta prendendo, è molto grande, quindi la prenderemo così com'è”. arriva.” “Abbiamo molto tempo per renderlo il migliore possibile. Puoi aspettarti maggiori dettagli man mano che la data si avvicina.”

COSÌ, Quando arriverà Hollow Knight: Silk Song? Questo è qualcosa che nemmeno i suoi creatori potrebbero sapere e ciò che speriamo, almeno, è di ottenere qualche novità nel corso del 2024.