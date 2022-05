Il tasso di inflazione del Giappone è aumentato del 2,1%, superando per la prima volta dal 2015 l’obiettivo della Banca del Giappone

L’inflazione dei prezzi al consumo in Giappone è accelerata ad aprile al 2,1% rispetto all’anno precedente, poiché i prezzi più elevati delle materie prime e uno yen debole hanno contribuito a far salire la cifra principale a un massimo di sette anni e oltre. Dall’obiettivo del 2% della Banca del Giappone per la prima volta dal 2015, i dati del governo. Spettacolo venerdì.

Il forte aumento dell’IPC core è arrivato quando l’impatto del forte calo dei prezzi dei dispositivi mobili, un grave ostacolo per mesi, ha iniziato a svanire dai dati sull’inflazione. Questo numero rispetto a un aumento dello 0,8% a marzo e rappresenta otto mesi consecutivi di guadagni.

La guerra in Ucraina ha fatto aumentare i prezzi dell’energia, compreso il petrolio greggio e le materie prime, aumentando le pressioni inflazionistiche sul Giappone povero di risorse. Mentre gli economisti affermano che l’inflazione guidata dalle materie prime dovrebbe continuare per mesi, la Banca del Giappone dovrebbe considerare il rally come temporaneo e continuare con l’allentamento monetario.

Secondo il Ministero dell’Interno e delle Comunicazioni, il core CPI, che esclude gli alimenti freschi volatili, era superiore al 2% a marzo 2015, dopo un aumento dell’imposta sui consumi dal 5% all’8%.

Indipendentemente dall’impatto dell’aumento delle tasse, settembre 2008 è stata l’ultima volta che l’indicatore dell’inflazione attentamente osservato è stato superiore al 2%, il che significa che è stata la prima volta che la soglia è stata superata senza un impatto fiscale da quando la Banca del Giappone ha lanciato il suo forte allentamento monetario sotto saggezza. Orologio. L’attuale governatore, entrato in carica nel 2013.

“La cifra principale è superiore all’obiettivo del 2% della Banca del Giappone, ma ciò non significa che il loro obiettivo sia stato raggiunto in alcun senso reale. “L’economia sta affrontando rischi al ribasso poiché i prezzi più elevati delle materie prime danneggiano la spesa dei consumatori”, ha affermato Yoichi Kodama , capo economista presso il Meiji Yasuda Research Institute.”.

I prezzi dell’energia sono aumentati del 19,1%, poiché le bollette di benzina, cherosene, gas di città ed elettricità hanno registrato salti a due cifre. La benzina è aumentata del 15,7% e il cherosene del 26,1%, sebbene il sostegno del governo ai grossisti per abbassare i prezzi al dettaglio abbia contribuito ad allentare la pressione al rialzo.

I prezzi dei dispositivi mobili sono scesi del 22,5% ad aprile, ma il tasso di calo è rallentato dal 52,7% del mese precedente.

“L’andamento dei prezzi di fondo è lo stesso di prima. Ma ciò che è notevole questa volta è che i prezzi dei generi alimentari stanno registrando una tendenza al rialzo a causa delle preoccupazioni sull’offerta legate alla situazione in Ucraina”, ha affermato Kodama, confrontando la situazione attuale con l’ultima volta che il CPI principale è stato superiore al 2 per cento nel 2008.

Anche senza prodotti deperibili, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 2,6% ad aprile, il ritmo più veloce dal 2015, con grano, carne, caffè e olio da cucina che hanno subito un duro colpo. Il ministero ha affermato che 127 delle 176 materie prime esaminate hanno registrato prezzi più elevati.

Con la lettura dell’IPC di base ampiamente prevista al di sopra del 2%, la Banca del Giappone ha respinto la speculazione secondo cui cambierà la sua politica monetaria. Il governatore Haruhiko Kuroda ha affermato che la banca centrale punta a un’inflazione sostenibile accompagnata da una forte crescita salariale, non all’inflazione causata da aumenti temporanei dei prezzi delle materie prime.

Gli aumenti dei prezzi arrivano in un momento delicato per il Giappone, dove i consumatori non sono del tutto fiduciosi nella ripresa economica dal COVID-19 e i politici temono gli elettori sensibili ai prezzi in vista delle elezioni della Camera dei Consiglieri di luglio.

Il rapido deprezzamento dello yen, sceso al minimo da 20 anni rispetto al dollaro USA, si è rivelato un problema per il Giappone in quanto ha aumentato i costi di importazione.

“I prezzi delle materie prime stavano già aumentando (aiutati dalla ripresa economica globale e dalle scarse forniture) e l’indebolimento dello yen ha raddoppiato l’effetto”, ha affermato un funzionario del ministero.

Il forte impegno della Banca del Giappone per una politica monetaria ultra-agevole contrasta con le sue controparti negli Stati Uniti e in Europa che stanno tagliando gli stimoli per limitare i forti aumenti dei prezzi.

L’IPC core, che esclude i prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari freschi, è aumentato dello 0,8%, il primo aumento da luglio 2020.

https://mainichi.jp/english/articles/20220520/p2g/00m/0bu/024000c

categoria: Giappone