Il team MotoGP vuole disputare una seconda gara negli Stati Uniti, ma non nel 2025

La società che promuove il Campionato del Mondo MotoGP, la Dorna, è alla ricerca da qualche mese Aggiunta di un secondo Gran Premio degli Stati Uniti al calendario, ma non ci sono piani per aggiungerlo all’organigramma per il 2025.

Il calendario provvisorio della prossima stagione verrà reso noto subito dopo il prossimo Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Anche se alcuni dettagli sono già noti, come ad esempio che il torneo prenderà il via al Chang Circuit (Buiram, Tailandia) il primo fine settimana di marzo.

Egli ricorda:

Il Circuit of the Americas di Austin ospiterà anche quest’anno l’unico test in programma negli Stati Uniti, nonostante la volontà della casa spagnola di completare l’appuntamento texano con un altro tour del Paese americano. “C’è sicuramente un dialogo [abierto]”, Ha detto Dan Rossomundo, Direttore Commerciale Dorna, Sul secondo Gran Premio degli Stati Uniti d’America, in un’intervista a Motorsport.com a Misano.

Ha aggiunto: “Tuttavia c’è interesse da parte delle persone ad abbracciare questo sport Abbiamo norme di sicurezza molto rigide e non possiamo correre da nessuna parte. Anche negli Stati Uniti dobbiamo cercare la giusta influenza sul mercato. Ha continuato: “Austin si trova nel mezzo del paese, è una città popolare e meravigliosa e soddisfa molti requisiti per noi”.

Laguna Secasede in passato del leggendario Gran Premio e pista tanto amata dai tifosi “Probabilmente non è fattibile in questo momento.” Ciò è dovuto all’approvazione del dipartimento (Che deve soddisfare i più alti standard della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIM) per ospitare la MotoGP) E i procedimenti giudiziari attualmente pendenti procedono sulla buona strada Dai residenti locali, a causa di problemi di inquinamento e rumore.

Si parlava anche di un’arena Parco degli sport motoristici di Flatrockuna nuova struttura nel Tennessee, ma il sito non è ancora pronto per la prima categoria. “Essi [Flatrock] Sono concentrati sul percorso del loro club. È da un po’ che non parliamo con loro perché sono interessati a costruire la propria casa“C’è interesse da parte di un gruppo del Nordovest, ma questo è un lavoro in corso”, ha continuato Rossomundo.

Indianapolissede di un’altra gara della MotoGP tra il 2008 e il 2015, È stato eliminatoe il luogo ideale per il nostro ruolo anche al di fuori delle conversazioni: “Il sogno è riuscire a far lavorare per noi un’area come Miami, quel mercato… ma al momento è assolutamente impossibile“.

Un’ulteriore espansione negli Stati Uniti è una priorità per l’azienda, poiché Dorna mira a trasformare la categoria in un prodotto di intrattenimento globale. L’acquisizione da parte di Liberty Media dovrebbe concludersi alla fine di novembreDopo aver superato tutte le approvazioni delle autorità garanti della concorrenza, lo sforzo congiunto con l’azienda motociclistica americana si intensificherà nel corso del 2025.

Ha aggiunto: “Gli Stati Uniti rappresentano un punto focale importante, perché dettano molte decisioni economiche ai partner commerciali. Tutti i miei partner mi chiedono: “Quando faremo un’altra gara negli USA?”, ma dobbiamo anche fare il bilancio del calendario.“Aggiunto il direttore commerciale senior del torneo.

Nel 2025 il Campionato MotoGP arriverà in Thailandia. Non solo avremo l’ultimo test pre-campionato e il primo Gran Premio della stagione a Buriram, ma sarà il nostro turno Si sta esaminando la possibilità di organizzare un evento congiunto di presentazione della Coppa del Mondo a Bangkok“È un mercato enorme per le motociclette. Adoriamo Bangkok e adoriamo l’idea di fare un’anteprima lì“Rusomundo ha concluso a questo proposito.