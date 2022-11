Il Teatro Real ospita i Lyrical Academy Awards

Per la prima volta nella sua storia decennale, gli International Opera Awards, gli Oscar della lirica, Si è tenuto fuori dal Regno Unito. In particolare al Teatro Real, che lo scorso anno ha vinto il premio Best Opera Company, riconoscimento che questa volta è andato a due istituzioni ucraine, il Lipoli e il Teatro dell’Opera di Odessa.

Il giornalista televisivo della BBC Petroc Trelawney ha agito come maestro di cerimonie per il gala Trasmissione in diretta tramite MyOperaPlayer e OperaVision. Il Gran Premio è andato al regista Laurent Bailey (responsabile della nuova produzione di Ilvoix humaine / Les mamelles de Tirsias. Foix Human / Lee Mamel de Tersias che è stato visto quest’estate al Glyndebourne Festival) e il compositore Chris DeFort, la cui opera il nostro tempo di canto Ha entusiasmato la folla a La Monnaie a Bruxelles la scorsa stagione.

Tutto lasciava presagire che l’ucraino Oksana Lenev (il primo regista ad aprire il Festival di Bayreuth) avrebbe vinto la statuetta in metacrilato, ma Il miglior bastone dell’annoSecondo una giuria internazionale presieduta da John Allison (Direttore del Journal musica lirica), È andato all’italiano Daniel Rostione. Sorpresa anche il premio per il miglior regista teatrale: è stato assegnato a Stefan Herrheim, quando i rosari hanno puntato su un altro wagneriano, Tobias Kratzer, responsabile di mormora Non dimenticare.

Discorsi acclamati dalla critica del tenore spagnolo Xabier Anduaga, inclusi i romanzi Non possibile affiliato pub del porto, Prima del verdetto nella categoria Best Votes dove Suonavano i nomi del soprano Sabine Deville e i nomi del tenore Stéphane DegoteSono entrambi francesi. Anche il soprano Nardus Williams ha trionfato nella sezione Emerging Talent e ha festeggiato con la voce E Susanna non verrà… Da Le nozze di Figaro da Mozart.

Nell’edizione più internazionale dei premi (con candidati provenienti da Sud Africa, Corea del Sud e Turchia), Teatro Real (concorre per la migliore registrazione di un’opera completa con Rusalka) è andato a vuoto. specialmente Emozionante è stata la lettera di ringraziamento di mizu Janet Baker, 89 anniPremio alla carriera: ho imparato qualcosa di importante da tutti quelli con cui ho lavorato.