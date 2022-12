Il telefono cellulare più premium e Pro Redmi con una fotocamera da 108 MP è ora ufficiale

Il nuovo Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition ha uno schermo Schermo AMOLED da 6,67 pollici s, risoluzione FullHD + e frequenza di aggiornamento di 120 Hz Luminosità massima di 900 lumen Compatibilità HDR10+. In alto al centro c’è un foro per alloggiare la fotocamera selfie da 16 MP e sotto il display ospita anche un sensore di impronte digitali in-display. Inoltre, include altoparlanti stereo che lo supportano Dolby Atmos .

Al suo interno sarà dotato di un processore Qualcomm, nello specifico Snapdragon 778G, con 6, 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Include anche un file Batteria da 5000 mAh con supporto per Ricarica rapida da 67 W Ti permetterà di caricarlo completamente in 40 minuti. Come sistema operativo, come potrebbe essere altrimenti, include Android 13 come layer di personalizzazione MIUI 14.

Per quanto riguarda la sezione fotografica, ha un’unità sul retro con una bobina Tripla fotocamera. Ecco la presenza del sensore principale Samsung HM2 da 108 megapixel, accompagnato da un obiettivo grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Altre caratteristiche includono una porta USB-C, jack per cuffie da 3,5 mm, WiFi 6 e Bluetooth 5.2

Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition: Prezzo e lancio

Al momento, è appena stato lanciato il nuovo Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition ufficialmente in Cina, Paese in cui ha già iniziato ad essere commercializzato. È disponibile in tre colori Hummer verde, ora blu notte e nera I tassi di cambio sono:

Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition (6 + 128GB) : 229 euro.

: 229 euro. Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition (8 + 256GB) : 270 euro.

: 270 euro. Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition (12 + 256GB): 297 euro.

Al momento l’azienda asiatica Non ha rivelato nulla A proposito di un’espansione internazionale di questo dispositivo, quindi al momento non è noto se arriverà ufficialmente in Spagna.

Allo stesso modo, non si hanno notizie del nostro arrivo nel nostro Paese Telefono Redmi Note 12 presentato il mese scorso. Certo, possiamo averlo nella sua versione globale Da AliExpress:

Tutti godono della spedizione gratuita dalla Cina e della “Protezione dell’acquirente di 90 giorni” di AliExpress, così possiamo acquistare in tutta tranquillità ed esclusivi.