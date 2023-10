Il telefono da 256GB di Xiaomi è il cellulare più venduto nella settimana successiva al Prime Day di ottobre

È in cima alla lista da qualche mese e non mi sorprende affatto.

Il Redmi Note 12 Pro 5G è un’ottima opportunità di acquisto ora e tra pochi mesi.

Dopo una settimana in cui Amazon è stata leader nelle vendite grazie ad una serie di grandi offerte per i clienti Amazon Prime, sono stati lanciati diversi prodotti In cima all’elenco delle vendite. Per quanto riguarda gli smartphone, Xiaomi detiene attualmente le migliori posizioni. Uno dei dispositivi più consigliati e più venduti di questa settimana è il Redmi Note 12 Pro 5G.

Questo terminale è uno dei migliori dispositivi della famiglia Redmi ed è portatile Molto equilibrato in tutto. Questo smartphone potrà essere tuo per pochi 264 euro su Amazon Nel Versione da 8/256GB. C’è un altro negozio dove puoi acquistarlo a buon mercato AliExpress Plaza a 247 euro.

Redmi Nota 12 Pro 5G (8/256 GB) Vedi su Amazon.es: Redmi Nota 12 Pro 5G (8/256 GB) Redmi Nota 12 Pro 5G (8/256 GB) Acquista su AliExpress: Redmi Nota 12 Pro 5G (8/256 GB)

Acquistate il cellulare più venduto della settimana a circa 250€

Il Redmi Note 12 Pro 5G è un telefono cellulare circolare con notch alte prestazioni In qualsiasi missione. A livello estetico abbiamo solo la scocca in plastica Spessore di 7,9 mm e peso di 187 grammi. Ha una resistenza IP53 contro polvere e acqua ed ha dimensioni enormi Schermo AMOLED da 6,67 pollici.

Il piatto raggiunge una velocità Aggiornamento a 120 Hzin risoluzione Full HD+ e Luminosità massima 900 nit. Se vuoi guardare serie e film sul tuo cellulare, è completamente compatibile con Tecnologia HDR10+ e tecnologia Dolby Vision. Questa volta abbiamo un lettore di impronte digitali sul lato del dispositivo.

A livello di potenza pura, è in grado di raggiungere 540.000 punti nel test Antutu grazie alla CPU MediaTek Dimensity 1080 e 8 GB di RAM. Puoi anche sfruttare la sua ampia memoria da 256 GB per archiviare tutto. La GPU ARM Mali-G68 farà il resto per problemi grafici come i giochi.

La sua sezione fotografica è una delle migliori nella categoria di fascia media. Ha una tripla fotocamera sul retro Stabilizzatore ottico Con sensore Sony 50MP f/1.88 e obiettivo grandangolare e macro da 8MP. È pienamente in grado di registrare video 4K a 30 fps e creare impressionanti scene al rallentatore. Il tuo obiettivo Frontale 16 megapixel Chi si comporta molto bene.

Redmi Nota 12 Pro 5G (8/256 GB) Vedi su Amazon.es: Redmi Nota 12 Pro 5G (8/256 GB) Redmi Nota 12 Pro 5G (8/256 GB) Acquista su AliExpress: Redmi Nota 12 Pro 5G (8/256 GB)

La batteria del Redmi Note 12 Pro 5G arriva 5000 mAh con ricarica rapida da 67 W. Può darci autonomia per due giorni interi senza problemi. Infine, la sua connettività è completa perché dispone di numerosi chip e porte: networking 5G, GPS, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, jack per cuffie, infrarossi, doppia SIM.

Unisciti alla conversazione

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa storia, Andro4all riceve una commissione. si unisce Al canale di transazione Andro4all Per conoscere prima di chiunque altro le migliori offerte.