Il telescopio spaziale JWST fotografa la Nebulosa Anello

Un anno dopo aver inviato le sue prime foto sulla Terra, il James Webb Space Telescope (JWST) Ora presenta un’altra impressionante nebulosa ad anelloleggendario Messi 57.

Le nuove immagini, rilasciate da un team internazionale di astronomi, guidato dal professor Mike Barlow (UCL, Regno Unito) e dal dottor Nick Cox (ACRI-ST, Francia), insieme al professor Albert Ziegelstra dell’Università di Manchester, Regno Unito, In mostra la bellezza complessa ed eterea della nebulosa.

Questi dettagli senza precedenti offrono agli scienziati e ai non addetti ai lavori una visione affascinante di queste meraviglie cosmiche. Il gruppo di ricerca internazionale che analizza queste immagini è composto da ricercatori provenienti da Regno Unito, Francia, Canada, Stati Uniti, Svezia, Brasile, Irlanda, Belgio e Spagna.

Per molti appassionati di astronomia, la Nebulosa Anello È un oggetto molto noto che può essere visto durante tutta l’estate Si trova nella costellazione della Lira. Un piccolo telescopio rivelerà la caratteristica struttura a forma di ciambella del gas incandescente da cui prende il nome.

La Nebulosa Anello è una nebulosa planetaria. Cioè oggetti che rappresentano i resti colorati di stelle morenti che hanno perso gran parte della loro massa alla fine della loro vita.

Albert Ziegelstra, professore di astrofisica all’Università di Università di ManchesterSi rendono conto di essere stupiti dai dettagli delle foto. “Abbiamo sempre saputo che le nebulose planetarie erano belle. Ciò che vediamo ora è sorprendente“.

Nebulosa ad anello

Da parte sua, il dottor Mike Barlow, scienziato a capo del progetto, spiega: “JWST ci ha fornito una visione straordinaria della Nebulosa Anello che non era mai stata vista prima. Le immagini ad alta risoluzione non solo rivelano gli intricati dettagli della crosta in espansione della nebulosa, ma rivelano anche la regione interna attorno alla nana bianca centrale con notevole chiarezza. Stiamo assistendo ai capitoli finali della vita della starUn’anteprima del sole in un lontano futuro, se vuoi, e le osservazioni del telescopio spaziale James Webb hanno aperto una nuova finestra per comprendere questi sorprendenti eventi cosmici. Possiamo usare la Nebulosa Anello come laboratorio per studiare come si formano ed evolvono le nebulose planetarie.«.

A circa 2.600 anni luce dalla Terra, la nebulosa è nata da una stella morente che ha scagliato i suoi strati esterni nello spazio. Ciò che rende queste nebulose davvero impressionanti è la loro varietà di forme e motivi, che spesso includono delicati anelli luminosi, bolle in espansione o nuvole complesse.

Questi modelli sono il risultato della complessa interazione di diversi processi fisici che gli astrofisici non comprendono ancora appieno. La luce della calda stella centrale ora illumina questi strati.

Come i fuochi d’artificio, i diversi elementi chimici nella nebulosa emettono luce di colori specifici. Ciò si traduce in oggetti brillanti e colorati e consente agli astronomi di studiare in dettaglio l’evoluzione chimica di questi oggetti.

Il dottor Cox ritiene che “queste immagini abbiano più che un semplice fascino estetico; Fornire una ricchezza di approfondimenti scientifici sui processi evolutivi delle stelle. Studiando la Nebulosa Anello, Speriamo di acquisire una comprensione più profonda dei cicli di vita delle stelle e degli elementi che rilasciano nell’universo“.

Le prime foto di James Webb un anno fa

È iniziata l’alba di una nuova era nell’astronomia, poiché il mondo vede per la prima volta tutte le capacità del telescopio spaziale James Webb della NASA, in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Agenzia spaziale canadese (CSA).

La serie completa delle prime immagini a colori e dei dati spettrali del telescopio, che rivelano una serie di caratteristiche cosmiche finora sfuggenti. È disponibile a questo collegamento.

Nel luglio 2022, l’amministratore della NASA William Nelson ha spiegato che stanno offrendo all’umanità una nuova visione rivoluzionaria dell’universo dal telescopio spaziale James Webb, una visione che il mondo non ha mai visto prima. “Queste immagini, inclusa la visione a infrarossi più profonda del nostro universo mai catturata, mostrano come Webb aiuterà a scoprire risposte a domande che non sappiamo ancora come porre”, disse all’epoca. Ci aiuteranno a comprendere meglio il nostro mondo e il posto dell’umanità in esso.“.

Le prime osservazioni del Webb Space Telescope, selezionate da un gruppo di rappresentanti della NASA, dell’Agenzia spaziale europea, dell’Agenzia spaziale canadese e dello Space Telescope Science Institute (STScl), rivelano le capacità dei quattro strumenti all’avanguardia di Webb:

Smassimo 0723

ragnatela Ha fornito l’immagine a infrarossi più profonda e precisa mai vista dell’universo lontano, in sole 12,5 ore. Per qualcuno che osserva il cielo dalla Terra, il campo visivo di questa nuova immagine, un composto a colori di esposizioni multiple di circa due ore, ha all’incirca le dimensioni di un granello di sabbia a distanza di un braccio. Questo campo profondo utilizza un ammasso di galassie come lente gravitazionale per trovare alcune delle galassie più distanti mai scoperte. Questa immagine è solo un piccolo esempio della capacità di Webb di studiare i campi profondi e di risalire alle galassie fino all’inizio del tempo cosmico.

WASP-96b (spettro)

Osservazione web dettagliata di questo pianeta caldo e rigonfiamento, fuori dal nostro sistema solare Rivela evidenti segni d’acqua, insieme ad evidenza di nebbia e nubi Che non è stato scoperto in studi precedenti su questo pianeta. Con la sua prima rilevazione di acqua nell’atmosfera di un esopianeta, Webb inizierà ora a studiare centinaia di altri sistemi per capire cosa costituisce l’atmosfera degli altri pianeti.

La Nebulosa Anello Meridionale

Questa nebulosa planetaria, una nube di gas in espansione che circonda una stella morente, si trova a circa 2.000 anni luce di distanza. Qui, l’aspetto stroboscopico a infrarossi di Webb Per la prima volta mette in piena vista la seconda stella morente. Dalla sua nascita fino alla sua morte come nebulosa planetaria, Webb può esplorare gli strati di polvere e gas che espellono vecchie stelle che un giorno potrebbero diventare una nuova stella o pianeta.

Il quintetto di Stephen

La visione di Webb di questo gruppo compatto di galassie, situato nella costellazione della Persia, ha perforato la copertura di polvere che circonda il centro della galassia per rivelare la velocità e la composizione del gas vicino al suo buco nero supermassiccio. Ora gli scienziati possono ottenere una visione rara, con dettagli senza precedenti, degli alieni Come interagiscono tra loro le galassie per formare le stelle? Come cambia il gas in queste galassie?

Nebulosa Carina

Web guarda pendenze cosmiche nella Nebulosa della Carena Rivela le prime e più veloci fasi della formazione stellare che prima erano nascoste. Osservando questa regione di formazione stellare nella costellazione della Carina nell’emisfero meridionale, così come altre costellazioni simili, Webb può osservare la formazione di nuove stelle e studiare il gas e la polvere che le formano.

I segreti del nostro sistema solare

Il telescopio spaziale James Webb è decollato il 25 dicembre 2021, a bordo di un razzo Ariane 5, dallo spazioporto europeo nella Guyana francese, in Sud America. Dopo aver completato una complessa sequenza di dispiegamento nello spazio, Webb è stato sottoposto a mesi di operazioni, allineando i suoi specchi, calibrando i suoi strumenti per l’ambiente spaziale e preparandolo per la ricerca scientifica.

È il principale osservatorio di scienze spaziali al mondo. Gli astrofisici sperano di risolvere i misteri del nostro sistema solare, vedere oltre i mondi lontani attorno ad altre stelle ed esplorare le misteriose strutture e origini del nostro universo e il nostro posto in esso.

Il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, gestisce Webb per l’agenzia e supervisiona il lavoro sulla missione condotta dallo Space Telescope Science Institute, Northrop Grumman e altri partner della missione.

Oltre a Goddard, diversi centri della NASA hanno contribuito al progetto, tra cui il Johnson Space Center dell’agenzia a Houston, il Jet Propulsion Laboratory nel sud della California, il Marshall Space Flight Center a Huntsville, in Alabama, e l’Ames Research Center nella Silicon Valley. , California, tra gli altri.