Il telescopio spaziale Webb si sta riprendendo dall’impatto dei raggi cosmici

Archivio – Illustrazione del telescopio di Webb – NASA – Archivio

Madrid, 31 gennaio (Europe Press) –

Il Webb Space Telescope ha ripreso la piena operatività dopo aver subito un ritardo nelle comunicazioni il 15 gennaio da uno strumento Ha causato l’interruzione del programma di volo.

Dopo un’indagine approfondita da parte dei team della NASA e dell’Agenzia spaziale canadese (CSA), è stata determinata la causa del guasto nel NIRISS (Near Infrared Imaging and Slit Spectrometer). “Forse era un raggio cosmico galattico,” Una forma di radiazione ad alta energia proveniente dall’esterno del nostro sistema solare a volte può interrompere i sistemi elettrici.

L’incontro con i raggi cosmici è una parte normale e prevista di qualsiasi veicolo spaziale. Questo raggio cosmico ha influenzato la logica dei circuiti a stato solido di NIRISS Electronics, noti come Field Programmable Gate Array. Gli ingegneri Webb hanno stabilito che il riavvio del dispositivo avrebbe ripristinato la piena funzionalità.

Dopo che il ripristino è stato completato, i dati di telemetria NIRISS hanno mostrato una normale sincronizzazione e, per confermarlo completamente, il team ha programmato un test di osservazione. Il 28 gennaio, il team di Webb ha inviato i comandi al dispositivo per eseguire il monitoraggio, I risultati hanno confermato il 30 gennaio che NIRISS è tornato operativo a piena capacità scientifica.