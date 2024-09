Il tennista che ha messo fine alla peggiore serie di vittorie consecutive della storia ha rilasciato: “Nessuno è perfetto” | soddisfazione

Il tennis è uno di quegli sport in cui la sconfitta è più normalizzata. Ogni settimana, in ogni torneoTutti perdono tranne uno, l’eroe. È normale che alcune delle migliori racchette al mondo finiscano ogni stagione con un numero di sconfitte difficilmente riscontrabili in altri modi. Senza andare oltre, Alexander Zvereval secondo posto nell’ATP Tour, ha collezionato 18 partite perse in questa stagione Mancano due mesi, mentre Emma Navarro, ottava nella WTA, ha perso 21 partite da gennaio.

Questo strano ecosistema del tennis offre anche un lato positivo in questo senso: hai la possibilità ogni settimana di rimediare. Ma Ci sono casi estremi in cui questa redenzione richiede l’eternità. Guardate, ad esempio, al cinese Zhang Shuai, che questa settimana ha vinto di nuovo a Pechino dopo 603 giorni e ha subito 24 sconfitte più tardi.La peggiore serie di vittorie nella storia del tennis.

Zhang Shuai McCartney ha battuto Kesler mercoledì 7-6 (7-5), 7-6 (7-1) nel primo turno del torneo WTA 1000 di Pechino, mettendo fine al calvario che la segue dal torneo di Lione del 2023.Giocato a febbraio. In quell’occasione, quando si classificò al 22° posto nel ranking mondiale, il momento più bello della sua carriera, batté Madison Pringle al primo turno e poi perse contro la belga Marina Zenevska. Lì ha iniziato un percorso molto difficile che l’ha portata al 595° posto della classifica mondiale.

“Forse Dio ha un piano.”



Con tutto questo sulle spalle, questa settimana è apparso nella sua casa di Pechino davanti al suo popolo. Alla vittoria di mercoledì su Kessler è seguita venerdì quella, già famosissima, su Emma Navarro per 6-4, 6-2. Shuai Zhang si era liberato. “Penso che fosse il momento perfetto. La mia prima vittoria nel WTA è stata al China Open 15 anni fa La giocatrice ha dichiarato in dichiarazioni al sito web della Women’s Tennis Association: “Il giorno successivo, ha sconfitto l’attuale testa di serie, Dinara Safina”.Forse Dio ha un piano“.

Shuai Zhang era così esausto che l’anno scorso, dopo non aver vinto una partita da febbraio, ha concluso la sua stagione ad agosto. Ero vuoto mentalmente e fisicamente. Avevo bisogno di un ripristino. È riapparso di nuovo nel febbraio di quest’anno a Dubai e ha approfittato della classifica protetta per continuare a giocare nei migliori tornei. Ma ha avuto alcuni pareggi molto difficili. Ha commentato: “Ho avuto giocatrici come Pliskova, Schneider, Kudermetova e Kasatkina… Era come se avessi perso prima in tutti i primi turni dei quattro Grandi Slam”.

“Ho pensato che avrei dovuto mettermi alla prova, anche se non sono più una giovane donna (ha 35 anni). Pensavo di non avere molte possibilità, di non avere molti tornei da giocare, di aver bisogno di un sorteggio migliore e di vincere almeno un’altra volta nella mia vita.“, ha continuato il giocatore da Pechino. “In Asia, quando facciamo qualcosa che non è perfetto, l’insegnante o la famiglia ti sgrida. Pensiamo di aver fatto qualcosa di sbagliato, ma non è vero. Nessuno è perfetto“.

Le peggiori serie nella storia del tennis



Solo un tennista nella storia ha perso più partite di fila. An Shuai Zhang: Era perAlla svedese Madeleine Bijl, che ha subito una serie negativa di 29 sconfitte Nel circuito femminile tra il 1968 e il 1972, anche se nel suo caso vinse un incontro tra loro nella Fed Cup, l’attuale Billie Jean King Cup.

Nel tennis maschile il record americano è detenuto da Vince SpadiaHa raggiunto il 18° posto nella classifica ATP. L’americano ha subito 21 sconfitte consecutive tra l’ottobre 1999 e il giugno 2000.