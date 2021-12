Il terremoto in Italia ha fatto chiudere le scuole e spaventare le strade

La zona Sabato un terremoto di magnitudo 4.4 scuote la Lombardia nel nord Italia.. La scossa ha creato paura nelle strade e le scuole sono state prontamente evacuate. Con il centro Bonat Choto, A Pergamo, Questo evento ad una profondità di 26 chilometri, e fortunatamente nessun danno a persone o cose.

“È un terremoto, è mite, da 4 a 5 è relativamente basso. Un terremoto in Italia di solito provoca una magnitudo di 5,5 della scala Richterகார் Spiega Carlo Toglioni, Presidente dell’INGV, l’Organizzazione Geofisica e Vulcanica d’Italia. “Non ci sono stati danni o, fortunatamente, nessun ferito”, ha detto il sindaco Carlo Privitally nell’epicentro del sisma.

Testimoni affermano che il terremoto è stato avvertito molto forte a Weimargate, in Bryanza, dove sono stati spostati lampadari, specchi a parete e scaldabagni.. Anche le tazze si sono spostate di qualche centimetro. Un piccolo incidente stradale è avvenuto davanti a un supermercato in preda al panico causato dal terremoto. Gli studenti dell’Isis Zenale e del Liceo Butinone sono stati evacuati a Treviglio, a pochi chilometri dall’epicentro.

Si è fatto sentire anche a Milano. Ai Licei Classici Tito Livio, Barini e Beccaria e all’Istituto d’Arte Caravaggio, I giovani hanno lasciato la scuola prima del previsto. Altre istituzioni educative, come il Liceo Classico Mansoni, sono rimaste aperte e le lezioni sono proseguite come di consueto. Decine di chiamate sono arrivate anche ai vigili del fuoco del Lecchese dove erano state evacuate le scuole. Sono stati controllati solo i danni nell’area Olgiat Molgora, In una vecchia fattoria senza equipaggio.

Allo stesso modo, molte scuole sono state evacuate a Como e provincia – dove il movimento Telur è stato osservato in modo diverso – così come a Sondrio e dintorni e alcune istituzioni educative a Pavia e nella regione.

Anche quello è stato messo in attesa Trasporto ferroviario in via precauzionale. Non è stata però rinviata la partita del campionato di Serie A Atlanta-Roma, dove le squadre continuano a giocare in campo e i tifosi in tribuna.

Con informazioni su ANSA