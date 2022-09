Il terzo elenco dei grandi temi di Prensa Latina

Editore: Alberto Corona

Cuba: Sottolineare l’importanza del nuovo diritto di famiglia

Il vice primo ministro cubano Ines Maria Chapman ha affermato oggi che il nuovo diritto di famiglia mira a preservare valori come il rispetto reciproco, la lealtà, la solidarietà e l’assistenza reciproca.

Argentina: il presidente chiede dialogo e democrazia

Oggi, il presidente argentino Alberto Fernandez ha sollecitato la riflessione e il sostegno al dialogo tra i vari settori sociali al fine di preservare la democrazia.

Bolivia: il presidente respinge le proposte del Fmi

Il presidente della Bolivia, Luis Arce, oggi ha difeso la supremazia del modello economico Mescp e ha escluso l’applicazione delle raccomandazioni del FMI che contraddicono quelle politiche.

Colombia: Crescente richiesta di rimuovere Cuba dall’elenco fasullo degli Stati Uniti

Intitolato “Cuba rimossa dalla lista nera”, un articolo del quotidiano colombiano El Espectador oggi fa riferimento all’ingiusta inclusione del Paese delle Antille in quella falsa lista di Paesi che sponsorizzano il terrorismo.

PERÙ: Il dialogo tra governo e Congresso lascia le differenze politiche così come sono

Il dialogo tra governo e Congresso, guidato dal presidente Pedro Castillo e dal presidente della legislatura Jose Williams, ha fatto pochi progressi oggi lasciando intatte le differenze politiche.

Venezuela: assicura che non soccomberà alle pressioni dei ricatti

Il viceministro del Nord America, Carlos Ron, ha confermato oggi che il Venezuela è un paese libero che non soccomberà alle pressioni di nessun ricattatore, quando risponderà alle nuove minacce degli Stati Uniti contro il suo paese.

Haiti: In allerta gialla per tempesta tropicale Fiona

La Protezione civile haitiana, l’Unità idrometeorologica e il Segretariato permanente per la gestione dei rischi e dei disastri hanno emesso oggi un’allerta gialla per l’avvicinarsi della tempesta tropicale Fiona.

Messico: armistizio globale e fine della guerra in Ucraina ribadisce Lopez Obrador

Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha annunciato oggi l’urgente ricerca della fine della guerra in Ucraina e un armistizio globale di cinque anni a favore della pace.

USA: i democratici guidano i repubblicani al Congresso

Il 46% degli elettori americani registrati ha affermato di sostenere il candidato democratico al Congresso nella propria area, rispetto al 44% dei repubblicani, secondo un sondaggio rivelato oggi.

Francia: chiedono una marcia contro l’alto costo della vita e l’inazione per il clima

La maggior parte delle forze politiche di sinistra francesi riunite nella nuova alleanza popolare ecologica e sociale (Nupes) oggi ha chiesto una grande manifestazione il mese prossimo contro l’aumento del costo della vita e il rallentamento del clima.

Regno Unito: fischi e critiche durante la visita del nuovo Re del Galles

Il re Carlo III ha affrontato fischi diretti e critiche oggi durante la sua prima visita a Cardiff da quando è stato dichiarato re del Regno Unito, in seguito alla morte della regina Elisabetta II la scorsa settimana.

Russia: Putin denuncia i tentativi di sabotare le centrali nucleari

Oggi, durante un vertice ad alto livello a Samarcanda, in Uzbekistan, il presidente russo Vladimir Putin ha riferito dei tentativi ucraini di compiere attacchi terroristici in Russia, in particolare presso gli impianti nucleari.

Economia

PIL: l’economia panamense cresce nel secondo trimestre del 2022

Un rapporto ufficiale ha indicato che il PIL di Panama è aumentato del 9,8% nel secondo trimestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2021.

la cultura

Letteratura: Casa de las Américas de Cuba annuncia nuove proposte editoriali

La Fondazione cubana comunica oggi sul suo sito ufficiale che il Fondo Editoriale Casa de las America presenterà nei prossimi giorni due nuove pubblicazioni dalle collezioni Colibrí e Lo Real Maravilloso.

Scienze e tecnologia

Paleontologia: Il cuore più antico trovato nei pesci fossili

La scienza riferisce oggi che una nuova ricerca ha scoperto un cuore di 380 milioni di anni, il più antico in assoluto, insieme a uno stomaco, intestino e fegato fossilizzati in un antico pesce dalla mascella.

Gli sport

Basket: la Spagna entra nella finale dell’Eurobasket 2022

La squadra spagnola, guidata dal superbo portiere Lorenzo Braun con 29 punti, ha condotto oggi la Germania 96-91 per raggiungere la finale di domenica qui a Eurobasket 2022.

Calcio: il Cile era decisamente fuori dalle finali dei Mondiali

Il sogno del Cile di partecipare alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar è stato categoricamente infranto oggi, quando la più alta organizzazione calcistica internazionale ha respinto una causa contro l’Ecuador a causa della partita impropria del giocatore.

