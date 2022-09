Il terzo elenco dei temi principali della Giornata di Prensa Latina

Editori: Roberto Hernandez e Roberto Garcia

Cuba: Cuba celebra il grande anniversario della sua indipendenza dal Messico

È stato riferito oggi che un ampio programma di attività culturali si concentrerà sulle celebrazioni a Cuba del 212° anniversario della dichiarazione di indipendenza dal Messico, come riflesso dell’ottimo stato delle relazioni tra i due paesi.

Cuba: Affermano che le donne a Cuba sono un vero leader sociale

I rappresentanti dell’Assemblea nazionale del potere popolare di Cuba (Parlamento) hanno dimostrato oggi il ruolo guida delle donne nella società, nell’ambito di un forum virtuale con i rappresentanti del Parlamento europeo.

Sport: Armando Johnson guiderà il destino di Cuba nel World Baseball Classic

Una mossa inaspettata è stata presa oggi dalla Federazione Cubana di Baseball (FCB) con l’annuncio di Armando Johnson come manager della squadra che affronterà la V World Classic of Discipline nel marzo 2023.

Messico: figlia di Che, Evo e Chomsky nel Partito dell’Indipendenza

Tra le personalità invitate al Festival Nazionale del Grito de Dolores in Messico ci sono Alida Guevara, figlia del Che, l’ex presidente Evo Morales, il linguista americano Noam Chomsky e parenti di Julian Assange.

Bolivia: un sovrano corrotto

Il leader del Movimento per il socialismo del Movimento per il socialismo nel blocco di Santa Cruz, Patricio Mendoza, ha chiesto all’ufficio del procuratore generale di indagare sul governatore della provincia, Luis Fernando Camacho, per presunta corruzione.

Venezuela: l’equipaggio di cabina venezuelano testimonierà davanti alla giustizia argentina

Fonti ufficiali della capitale argentina hanno riferito che i 19 membri dell’equipaggio venezuelano di Boeing 747 detenuti in Argentina dallo scorso giugno testimonieranno domani davanti ai tribunali di quel Paese.

VENEZUELA: I Centri per le controversie storiche sui premi ALBA Arts and Letters

Il segretario esecutivo dell’ALBA-TCP Sasha Llorente è oggi invitato a partecipare all’ALBA Arts and Letters Awards 2022, con un tema centrale che è la disputa storica tra le dottrine latinoamericane e caraibiche e Monroe.

Argentina: si tiene la riunione di Los Caminos del Chi

La città argentina di San Martin de los Andes ospita la seconda giornata dell’incontro di turismo culturale Los Caminos del Che, che onora Ernesto Guevara (1928-1967) e mette in luce le ricchezze di questo paese.

PERU: Il presidente nega gli attacchi e le domande

Oggi il presidente peruviano Pedro Castillo ha affermato che continuerà a lavorare per il suo Paese senza farsi distrarre da critiche e commenti negativi, mentre l’opposizione sembra tutt’altro che unanime nell’elezione di un nuovo presidente del Parlamento.

Colombia: Cuba dovrebbe essere esclusa dalla lista Usa, afferma l’accademico colombiano

Il professor Jairo Estrada dell’Università Nazionale della Colombia ha sottolineato oggi che Cuba dovrebbe essere esclusa dall’elenco degli Stati Uniti dei paesi che sponsorizzano il terrorismo.

Colombia: un vertice multilaterale per il cessate il fuoco

Il senatore Ivan Cepeda ha assicurato oggi a Prensa Latina che alla fine di questo mese terranno un vertice in Colombia per un cessate il fuoco multilaterale al fine di portare la pace in quel Paese.

Porto Rico: ex membro del Congresso portoricano condannato per corruzione

Nelson Del Valle, un ex parlamentare portoricano legato all’annessione, è stato condannato oggi dalla corte federale a quattro anni e nove mesi di carcere, per aver istituito un piano di corruzione che coinvolge tre dipendenti del suo ufficio.

USA: candidato pro-Trump per candidarsi a governatore del Massachusetts

La vittoria di Jeff Dale alle primarie repubblicane per il governatore del Massachusetts sottolinea l’influenza che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump mantiene oggi, al di sopra delle indagini politiche e degli scandali.

Regno Unito: elogia il lavoro di un forum su Cuba promosso dall’Università inglese

L’Ambasciatore di Cuba nel Regno Unito, Barbara Montalvo, ha elogiato oggi il lavoro del Forum Accademico promosso dall’Università di Nottingham che da 25 anni analizza la realtà dell’isola caraibica.

Regno Unito: il primo ministro britannico si rifiuta di imporre tasse sui profitti petroliferi

Il Primo Ministro del Regno Unito, Liz Truss, ha escluso oggi che il suo piano per ridurre la bolletta energetica per le case britanniche includerà l’introduzione di una nuova tassa sui profitti delle compagnie petrolifere e del gas.

Regno Unito: l’economista britannico avverte di potenziali promesse vuote da parte di Truss

L’economista britannica Beverly Nielsen ha messo in dubbio oggi le promesse fatte dal nuovo primo ministro conservatore, Liz Truss, di portare il Regno Unito fuori dalla crisi e trasformarlo in un “paese ambizioso”.

Cultura: il musicista Roger Waters chiede a Zelensky di mantenere le sue promesse elettorali

Il musicista britannico Roger Waters ha pubblicato un messaggio in cui avverte che il presidente ucraino, Vladimir Zelensky, non ha mantenuto la sua promessa di portare la pace nella regione del Donbass, ha confermato oggi la stampa russa.

