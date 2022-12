Il terzo elenco di temi importanti per il Latin Press Day

Curatori: Manuel Guerrero, Roberto Hernandez e Roberto García

Cuba: Il Presidente della Bolivia è arrivato a Cuba per il Vertice ALBA-TCP

Il Presidente boliviano Luis Arce è arrivato oggi a Cuba per partecipare al 22° Vertice dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli d’America – Trattato di Commercio dei Popoli (ALBA-TCP).

Cuba: Segretario Esecutivo dell’ALBA-TCP a Cuba per il 22° Vertice

Il Segretario Esecutivo dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli d’America – Trattato di Commercio tra i Nostri Popoli, Sacha Llorente, ha espresso oggi la sua sensazione di “molto privilegiato” per essere arrivato a Cuba.

Cuba: più di 7,5 milioni di persone usano Internet a Cuba

Più di 7,5 milioni di persone usano Internet a Cuba, nonostante le restrizioni imposte dal blocco economico degli Stati Uniti sull’isola, hanno riferito oggi durante la 10a sessione ordinaria del Parlamento.

Cuba: l’assistenza agli anziani a Cuba è una priorità

Il Primo Ministro di Cuba, Manuel Marrero, ha confermato oggi che le attuali priorità sono l’assistenza universale agli anziani, la maternità sicura e le ragioni della mobilità della popolazione.

Cuba: un’agenda ampia scandita dai lavori del Consiglio di Stato

Dal 2019 il Consiglio di Stato di Cuba ha sviluppato un’ampia agenda di lavoro che ha incluso una significativa attività legislativa e l’analisi di questioni che trascendono il paese, riportate qui oggi.

Cuba: parole all’evento Power Sectors in Sight a Cuba

L’espressione di un discorso dominante che distorce il pensiero e l’identità dei settori progressisti dell’America Latina oggi ha al centro la discussione tra i giornalisti cubani e gli esperti di comunicazione politica dell’Argentina.

Venezuela: i partiti politici in Venezuela e Cina approfondiscono i legami

I Parti Socialisti Uniti del Venezuela (PSUV) e il Partito Comunista Cinese (PCCh) hanno analizzato oggi l’andamento delle relazioni politiche, dell’amicizia e della cooperazione bilaterale, dall’arrivo della Rivoluzione Bolivariana.

Colombia: il senatore colombiano sottolinea i progressi nel dialogo tra il governo e l’Esercito di liberazione nazionale

Il senatore del Patto storico Ivan Cepeda ha evidenziato oggi i progressi in soli 20 giorni al tavolo dei colloqui di pace tra il governo colombiano e l’Esercito di liberazione nazionale (ELN).

Argentina: il ministro degli Esteri chiede l’integrazione regionale di fronte alle sfide

Oggi, il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, ha chiesto di affrontare i problemi regionali con l’integrazione, l’intelligence e la solidarietà multilaterale.

Argentina: Avvertimento sui pericoli per la democrazia

I rappresentanti di oltre 40 organizzazioni per i diritti umani in Argentina oggi hanno deplorato la persecuzione giudiziaria contro il vicepresidente Cristina Fernandez e hanno avvertito che la democrazia è in pericolo.

Perù: l’ex presidente del Perù chiede di fermare l’uso delle armi contro i manifestanti

L’ex presidente peruviano Pedro Castillo ha chiesto oggi alle forze armate e alla polizia di smettere di usare armi nelle proteste contro il nuovo governo, che hanno registrato un totale di sette morti.

Cile: Conferenza della Commissione economica per l’America latina ei Caraibi: garantire una vecchiaia dignitosa

La quinta conferenza regionale sull’invecchiamento ei diritti delle persone anziane è iniziata oggi in Cile invitando i governi ad affrontare le sfide e le opportunità del cambiamento demografico attraverso politiche pubbliche appropriate.

El Salvador: Riflettori puntati sulla politica anti-gang

Il ministro della sicurezza Gustavo Vilatoro ha detto oggi che il piano di controllo territoriale del governo salvadoregno e il sistema di eccezione sono un baluardo contro le bande.

Messico: Lopez Obrador ha difeso una nuova proposta elettorale in discussione al Senato

Il Presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha difeso oggi la nuova riforma delle leggi elettorali secondarie in discussione al Senato della Repubblica.

Cultura: Cuba ha buoni trovatori che hanno bisogno di più promozione

Il cantautore cubano Israel Rojas, manager del gruppo Buena Fe, ha confermato oggi che il Paese ha molti bravi fanatici che hanno bisogno di un maggiore sostegno istituzionale, radiofonico e televisivo per promuovere il proprio lavoro.

Cultura: una festa d’amore e di speranza in onore della Nueva Trova cubana

Il cantautore cubano Israel Rojas, manager del gruppo Buena Fe, ha confermato oggi che il prossimo concerto in onore del 50° anniversario del movimento Nueva Trovia chiuderà quest’anno difficile con il canto e la speranza.

