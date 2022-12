Il terzo elenco di temi importanti per il Latin Press Day

Curatori: Luis Melián e Odalys Buscarón Ochoa

Cuba: professore del Massachusetts elogia i vaccini e la disuguaglianza globale

Il professor Tanales Padilla, ricercatore presso il Massachusetts Institute of Technology e autore di diversi libri, tra cui una storia delle normali scuole rurali, oggi glorifica i vaccini cubani e la disuguaglianza globale.

Messico: un membro del Consiglio sottolinea ciò che Cuba rappresenta per il mondo

Il cancelliere messicano di Tepic, Nayarit Andrea Cibrian, ha pronunciato oggi un discorso pubblico esaltando ciò che Cuba rappresenta per il mondo come internazionalismo e come bandiera.

Argentina: Si è conclusa una manifestazione a favore di Milagro Sala

I membri dell’organizzazione argentina Tupac Amaru hanno concluso oggi tre giorni di procedimenti per chiedere il rilascio del suo leader, Milagro Sala, e sottolineare l’impegno espresso dal presidente Alberto Fernandez nei confronti della sua causa.

Bolivia: il legislatore annuncia una denuncia penale contro il governatore Santa Cruz

La Rappresentante Nazionale Estefania Morales ha confermato oggi che presenterà un’accusa penale contro il Governatore di Santa Cruz Luis Fernando Camacho, che si rifiuta di riferire all’Assemblea Legislativa Plurinazionale.

Brasile: Bolsonaro grazia gli agenti di polizia coinvolti nel massacro

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha emesso un’amnistia che include i militari e la polizia responsabili della cosiddetta strage di Carandero, secondo il decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale della Federazione.

Cile: 2 morti e 125 ettari distrutti da un incendio a Viña del Mar

Almeno due morti, 30 feriti e 125 ettari bruciati sono il merito di un incendio boschivo che oggi colpisce il comune cileno di Viña del Mar nella regione di Valparaíso.

Colombia: più di 300 bambini sono morti di fame nel 2021

Oggi, l’Amministrazione nazionale di statistica ha confermato che almeno 306 bambini sotto i cinque anni sono morti in Colombia nel 2021 a causa della fame e della malnutrizione.

PERÙ: Rapporto pronto a escludere Castillo ed ex ministri

Oggi continua a essere preparato un verbale accusatorio contro l’ex presidente Pedro Castillo e 19 ex ministri del parlamento peruviano, con l’obiettivo di privare l’imputato dall’esercizio di cariche pubbliche per un periodo di 10 anni.

Perù: il presidente del Perù esclude la rottura delle relazioni con il Messico

La presidente del Perù, Dina Boulwart, oggi ha escluso la possibilità che il suo governo rompa i rapporti con il Messico dopo aver espulso l’ambasciatore di quel paese, su richiesta di settori dell’estrema destra.

Caraibi: la risposta degli attivisti alle scuse per la schiavitù

Gli attivisti per le riparazioni caraibiche hanno accolto con favore le scuse del governo olandese per la schiavitù africana e oggi sono stati annunciati i risultati di un incontro sull’argomento.

COSTA RICA: Un appello per completare le vaccinazioni contro il Covid-19

Oggi il Ministero della Salute costaricano ha invitato la popolazione a completare i piani di vaccinazione contro il Covid-19, visto il continuo aumento settimanale di nuovi casi della malattia causata dal coronavirus SARS-CoV-2.

Giamaica: contribuiranno a risolvere il problema regionale della connettività aerea

Il ministro del turismo della Giamaica, Edmund Bartlett, ha affermato oggi che la Giamaica svolgerà un ruolo importante nella soluzione del problema della connettività del trasporto aereo nella regione.

Panama: Promozione di un incontro regionale sull’immigrazione irregolare

Il ministro degli Esteri di Panama, Janina Tewani, ha rivelato oggi che il suo governo sta promuovendo lo svolgimento di un quarto incontro regionale sulla migrazione irregolare entro il 2023, con la partecipazione degli Stati Uniti.

Dominican R.: Chiedono un’inchiesta sull’assassinio di Francisco Caamaño

Oggi, i parenti dell’eroe dominicano Francisco Alberto Caamaño (1932-1973) hanno chiesto al governo di indagare sul suo omicidio, dopo che il Consiglio elettorale centrale ha emesso un certificato di morte che riteneva la sua morte un omicidio.

Stati Uniti d’America: approvazione del budget di spesa militare

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato oggi l’atto annuale di autorizzazione alla difesa da 858 miliardi di dollari dopo che il Congresso ha approvato la legislazione prima di una scadenza.

Francia: il disconoscimento della classe politica dell’attentato di Parigi

Oggi etichette di odio, razzismo e persino terrorismo dominano la classe politica francese dopo l’attacco armato che ha provocato tre morti e tre feriti questo pomeriggio a Parigi.

Economia: l’Organizzazione mondiale del commercio avverte di un indebolimento del commercio di servizi

Oggi, il Barometro del commercio dei servizi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede uno scenario debole per il settore nei primi mesi del 2023.

Cultura: il chitarrista cubano Jesus Ortega vince il Premio Nazionale

Oggi, il National Music Award 2022 viene conferito all’eccezionale chitarrista e compositore Jesús Ortega per la sua lunga carriera.

Cultura: onorano il creatore della danza nazionale di Cuba alla sua nascita

Con masterclass sulla vita e l’opera di Miguel Viilde, il creatore del danzón, il ballo nazionale di Cuba, viene onorato oggi a Matanzas nel 170° anniversario della sua nascita.

Cultura: mostre al Museo del Prado e al Reina Sofia in Spagna

L’ultima parte dell’anno segna un addio speciale al Museo del Prado, poiché oggi inizia un tour di alcune delle opere dei suoi grandi maestri.

Sport: Argentina, Messi e Yolimar hanno dominato il sondaggio della stampa latina

La squadra di calcio argentina e il suo attaccante Lionel Messi e il trio venezuelano Yulimar Rojas hanno dominato il sondaggio annuale della stampa latina per selezionare i migliori atleti dell’America Latina e dei Caraibi, che si è chiuso oggi.

Calcio: la FIFA indagherà sulle irregolarità nella finale della Coppa del Mondo del Qatar 2022

Oggi, la Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA) ha annunciato l’apertura di un’indagine sulle irregolarità nella cerimonia di premiazione dei Mondiali di Qatar 2022, dove l’Argentina ha conquistato la supremazia globale.

Francia: Matuidi, il primo campione del mondo nel 2018 a lasciare il calcio

Il centrocampista Blaise Matuidi ha annunciato oggi il suo ritiro dal calcio all’età di 35 anni ed è il primo giocatore a dire addio alla Russia campione del mondo 2018 con la nazionale russa.

