Curatori: Roberto García Hernandez e Julio César Megias.

Cuba: Guaimaro, Ana Betancourt e l’eredità delle donne cubane

La Cuba di oggi ha nella città di Guimaro, oltre alla culla costituzionale, un posto speciale per le donne e la storia della nazione.

Argentina: Annuncio del ritrovamento del figlio di coloro che sono scomparsi a causa della dittatura in Argentina

La presidente dell’Associazione argentina delle nonne di Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ha confermato oggi l’identificazione del 132esimo nipote, figlio di Mercedes del Valle, arrestato e scomparso nel 1976, nella provincia di Tucuman.

Argentina: hanno chiesto l’arresto delle persone coinvolte nell’attacco al vicepresidente argentino

La vicepresidente argentina Cristina Fernandez ha riferito oggi che i suoi avvocati hanno chiesto l’arresto di tre membri dell’organizzazione di estrema destra Revolucion Federal per il loro coinvolgimento nell’attentato alla sua vita.

Brasile: è consentito l’uso del potere nazionale brasiliano per rilevare Lula

Il ministero della Giustizia brasiliano ha autorizzato l’uso della Forza nazionale di pubblica sicurezza nell’inaugurazione presidenziale di Luiz Inácio Lula da Silva, prevista per domenica, secondo quanto riferito.

Brasile: sospensione del porto d’armi a causa dell’insediamento del presidente Lula in Brasile

Un giudice della Corte Suprema brasiliana oggi ha temporaneamente sospeso i permessi di armi in questa capitale per aumentare la sicurezza durante l’inaugurazione del presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva.

Cile: chiedono al popolo cileno di riprendere un ruolo attivo nel processo di fondazione

Membro del Comitato Politico del Partito Comunista del Cile ed ex membro della Convenzione Costituzionale, Marcos Barraza, oggi ha invitato il popolo a riprendere il ruolo di guida nel processo verso una nuova Magna Carta.

Bolivia: la Bolivia conferma l’arresto del governatore di Santa Cruz

Il ministro del governo boliviano, Eduardo del Castillo, ha confermato oggi in un tweet che le forze speciali di polizia hanno intercettato l’auto del governatore di Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con l’obiettivo di arrestarlo.

Perù: l’ex presidente del Perù ha respinto le accuse del nuovo governo

L’ex presidente peruviano Pedro Castillo ha negato oggi, dal carcere, i reati di ribellione e cospirazione di cui era accusato e ha accusato il nuovo governo delle morti registrate nelle proteste sociali contro la sua destituzione.

Perù: il presidente del Perù si ritira dalla partecipazione all’inaugurazione di Lula

La presidente del Perù, Dina Boulwart, ha abbandonato oggi il viaggio in Brasile per l’inaugurazione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, dopo aver resistito al suo tentativo di trasformare il presidente del Congresso in un vicepresidente virtuale.

Ecuador: l’Ecuador si aspetta finanziamenti statunitensi per la pubblica sicurezza

Il ministro della Pubblica Sicurezza e dello Stato dell’Ecuador, Diego Ordóñez, ha confermato oggi che, sebbene stiano procedendo i negoziati con gli Stati Uniti per la cooperazione in materia, non si sa ancora quanto denaro riceveranno da Washington.

Costa Rica: esorta il Costa Rica a completare i piani di vaccinazione infantile

Il Ministero della Salute costaricano ha esortato oggi genitori e tutori legali ad aggiornare il programma di immunizzazione di base dei propri figli, che include vaccini contro epatite, rotavirus, poliomielite, pneumococco e varicella, tra gli altri.

El Salvador: l’aumento dei prezzi caratterizza l’economia di El Salvador nel 2023

L’aumento dei prezzi, in particolare del paniere di base, è la caratteristica principale dell’economia salvadoregna nel 2023, secondo il parere di economisti e media.

Stati Uniti: secondo il libro, il presidente Biden non si fida dei servizi segreti statunitensi

Un nuovo libro sull’attuale amministrazione degli Stati Uniti ha rivelato che il presidente Joe Biden non si fida di alcuni agenti dei servizi segreti intorno a lui, secondo quanto riferito oggi da vari media.

Serbia: la Serbia è pronta a risolvere il conflitto con il Kosovo ea difendere la minoranza

Oggi, il ministro della Difesa di questo paese, Milos Vucevic, ha chiarito che la Serbia è pronta a risolvere unilateralmente il conflitto con la proclamata Repubblica del Kosovo, ma senza lasciare da parte le sue “linee rosse” in questa materia.

Russia: i presidenti di Russia e Cuba analizzano progetti comuni

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo cubano Miguel Diaz-Canel, durante la quale i due leader hanno discusso questioni di cooperazione bilaterale, ha riferito oggi il Cremlino.

Russia: titoli difensivi da Russia, Siria e Turchia

Oggi, il ministero della Difesa russo ha riferito che il capo di quel portafoglio si è incontrato nella capitale con i suoi omologhi siriani e turchi per discutere questioni relative alla crisi della nazione araba.

Iran: l’Iran avverte di negoziati limitati per riprendere l’accordo sul nucleare

Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Abdullah, ha avvertito oggi gli Stati Uniti ei suoi alleati europei che i colloqui per rilanciare l’accordo nucleare del 2015 sono scaduti.

Iran: l’Iran ha rifiutato di fare concessioni nell’accordo sul nucleare

Oggi il portavoce della commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, Abolfazl Amoui, ha smentito l’intenzione del suo Paese di fare concessioni nei negoziati sul nucleare.

Sport: l’India si candiderà per ospitare i Giochi Olimpici del 2036

Il ministro della Gioventù e dello Sport Anurag Singh Thakur ha affermato che l’India si candiderà per ospitare i Giochi Olimpici del 2036.

JCM