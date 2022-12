Il terzo elenco di temi importanti per il Latin Press Day

Curatori: Roberto Hernandez e Julio Cesar Megias.

Cuba: il presidente di Cuba si reca in visita ufficiale a Grenada

Il presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, ha iniziato oggi la sua visita ufficiale a Grenada, che è la terza e ultima tappa del suo tour nelle nazioni caraibiche.

Cuba: BioCubaFarma certifica l’impegno verso il popolo cubano

Il Gruppo cubano di affari biotecnologici e farmaceutici (BioCubaFarma) ha approvato oggi l’impegno a continuare a lavorare per il popolo, nel suo decimo anniversario.

Argentina: i legislatori argentini hanno respinto la sentenza contro il vicepresidente

Deputati e senatori del Frente Todos (FdT) hanno oggi rigettato la condanna della vicepresidente argentina Cristina Fernandez, e denunciato i crimini commessi da ex giudici, pubblici ministeri, funzionari pubblici ed ex agenti della Federal Intelligence Agency.

– Argentina: il Grupo de Puebla ha tenuto una riunione a sostegno del vicepresidente argentino

Oggi il gruppo di Puebla ha annunciato che terrà un incontro internazionale di solidarietà con la vicepresidente dell’Argentina, Cristina Fernandez, nella capitale, alla luce della persecuzione giudiziaria nei suoi confronti e dei tentativi di bandirla.

Uruguay: L’Uruguay sostiene le differenze nel Mercosur

Il vertice del Mercato comune del Sud (Mercosur), tenutosi qui l’altro ieri, si conclude oggi con un’unica dichiarazione dell’Uruguay, che ieri non ha firmato la dichiarazione firmata dagli altri tre partner del blocco.

Brasile: 12 leader confermati presenti all’insediamento di Lula in Brasile

Ben 12 capi di Stato e di governo hanno confermato la loro presenza alla cerimonia di insediamento del Presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, prevista per il 1° gennaio, si è appreso oggi.

Bolivia: la Bolivia condanna la guerra legale contro Cristina Fernandez

Oggi, in una conferenza stampa, l’ambasciatore argentino in Bolivia, Ariel Pastero, ha denunciato la persecuzione giudiziaria della vicepresidente del suo Paese, Cristina Fernandez, condannata a sei anni di carcere.

Perù: il parlamento peruviano approva l’impeachment del presidente Pedro Castillo

Oggi, il Congresso della Repubblica del Perù ha annunciato la vacanza (destituzione) del Presidente Pedro Castillo per impotenza morale permanente, senza impegnarsi per lo scioglimento dell’Assemblea Legislativa che il Presidente ha annunciato ore fa.

Ecuador: il presidente Guillermo Lasso chiede al Parlamento di cambiare il ruolo dei militari

Oggi, il Presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha presentato all’Assemblea Nazionale la sua proposta sulla riforma costituzionale del ruolo delle forze armate nella lotta alla criminalità organizzata.

Venezuela: il presidente Nicolas Maduro respinge la persecuzione di Cristina Fernandez

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha respinto oggi la persecuzione politica e mediatica permanente del vicepresidente dell’Argentina, Cristina Fernandez.

Venezuela: il partito al governo del Venezuela ha approvato il suo sostegno a Cristina Fernandez

Il Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV) ha oggi approvato il suo incrollabile sostegno alla vicepresidente Cristina Fernandez e al popolo argentino, in occasione della decisione giudiziaria politicizzata che la condanna e la squalifica dai pubblici uffici.

Colombia: Comunes presenta una società che difende i diritti umani in Colombia

Oggi i Comuni hanno presentato la Fondazione Nazionale per i Diritti Umani per la Pace (Corporpaz) accompagnata dalla Missione di Verifica delle Nazioni Unite e altri esempi nel Paese.

Panama: sono stati annunciati i preparativi per la seconda fase del Dialogo di Panama

Dopo un tentativo fallito di avviare la seconda fase del tavolo del dialogo sociale a Panama lo scorso ottobre, oggi iniziano i primi passi preliminari per questi colloqui.

Nicaragua: il Nicaragua esprime la sua solidarietà al vicepresidente dell’Argentina

Oggi il governo nicaraguense ha espresso solidarietà alla vicepresidente dell’Argentina, Cristina Fernandez, condannata a sei anni di reclusione.

Stati Uniti: l’agenda climatica di Biden è soggetta alle lobby statunitensi

Oggi, la Casa Bianca sta cedendo alle pressioni delle società di lobbying statunitensi su questioni che vanno contro persino i presunti obiettivi del presidente Joe Biden di limitare l’estrazione di idrocarburi.

Russia: Putin conferma che la Russia è pronta a difendersi

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato oggi che Mosca utilizza principalmente meccanismi pacifici, ma è pronta a difendersi con tutti i mezzi disponibili se necessario.

Russia: letture di Primakov, una finestra per guardare la Russia e il mondo

Un eminente accademico del Paese eurasiatico ha affermato che il Primakov Reading Forum, la cui ottava edizione si è conclusa qui oggi, è una conferenza importante per mostrare la posizione della Russia nelle relazioni internazionali.

Scienza: La designazione per la difesa e la conservazione della biodiversità è iniziata in Canada

La Conferenza delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (COP15), la più importante del decennio per la protezione degli ecosistemi, ha preso il via oggi a Montreal, in Canada, in un altro tentativo di affrontare la massiccia perdita di flora e fauna.

Scienza: Santiago de Cuba e una mattina turbolenta a causa di quattro terremoti

Questa mattina fa già parte di un’altra giornata di shock tra i residenti di Santiago de Cuba, che sanno che il terreno si muove costantemente sotto i loro piedi ma che non erano del tutto d’accordo con l’idea.

Scienza: l’UNESCO analizza la biodiversità nelle aree marine protette

Oggi, l’UNESCO ha evidenziato l’implementazione di un’analisi della biodiversità delle specie marine in 25 delle aree protette più singolari del pianeta, molte delle quali si trovano in America Latina e nei Caraibi.

Cultura: A Cuba, l’apprezzatissimo regista boliviano Jorge Sangines

Il noto regista boliviano Jorge Sangines è arrivato oggi nella capitale per presentare il suo nuovo film Los viejos soldados, una delle numerose presentazioni speciali al Festival Internazionale del Nuovo Cinema Latinoamericano all’Avana.

Cultura: Cesare Zavattini unisce Cuba e l’Italia a 120 anni dalla sua nascita

A 120 anni dalla sua nascita, lo sceneggiatore Cesare Zavattini è oggi un ponte che unisce Cuba e l’Italia, dalle pagine di un libro realizzato tra i due paesi, in collaborazione con eminenti saggisti.

Cultura: Pantone dichiara Viva Magenta il colore dell’anno 2023

Molte persone nel mondo oggi si stanno affrettando per iniziare l’anno 2023 in linea con l’annuncio del Pantone Color Institute negli Stati Uniti, che ha dichiarato Viva Magenta il colore del nuovo anno.

Sport: Ronaldo Vitia addio all’eternità con Cuba ai suoi piedi

Due giorni fa, Ronaldo Vitia ha lasciato il mondo dei vivi e si è diretto verso l’immortalità, e oggi Cuba rende omaggio alla leggenda del judo, uomo, allenatore e genio.

