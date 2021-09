Il terzo round del dialogo venezuelano è stato rinviato a causa dell’assenza della delegazione di Maduro

Madrid, 25 settembre (Europe Press) –

L’inizio del terzo round di negoziati per il dialogo venezuelano in corso a Città del Messico è stato rinviato dopo che la delegazione del governo di Nicolas Maduro non si è presentata alla data prevista venerdì.

Mentre i membri della piattaforma unionista venezuelana sono già a Città del Messico venerdì per l’incontro, i rappresentanti del governo non arriveranno fino a sabato, secondo quanto riferito dal servizio stampa del capo della delegazione governativa, Jorge Rodriguez, secondo la rete VPI del Venezuela. .

“Saremo in Messico domani”, ha detto Rodriguez all’agenzia di stampa russa Sputnik. Ore prima, lo stesso Rodriguez aveva lanciato gravi accuse contro l’ambasciatore degli Stati Uniti in Venezuela, James Storey.

Così facendo, ha affermato, Storey “ha insultato il tavolo di dialogo in Messico” e i delegati della delegazione di opposizione, “a cui sembra dare ordini”. “Il governo bolivariano non si occuperà mai di un’agenda che cerca di imporre questo personaggio. Denunciarà Superman”, ha stabilito sul suo account Twitter.

Anche il vicepresidente del Paese sudamericano, Delcy Rodriguez, ha criticato le parole di Storey, secondo il quale un “accordo negoziato” è l’unico modo per ridurre le sanzioni di Washington al Venezuela.

“E’ un peccato che James Storey dia ordini all’opposizione coloniale e fantoccio del Venezuela su cosa fare al tavolo del dialogo”, ha detto. “Rappresenta un progetto fallito, che sparge la polvere della sconfitta nelle nostre terre. Così sarà per sempre! Amen!”

Sebbene si preveda di riprendere sabato il ciclo negoziale programmato, l’assenza della delegazione del presidente venezuelano Nicolas Maduro ha destato preoccupazione, perché avviene dopo che il primo ministro norvegese, lo stato sponsor del dialogo, Erna Solberg, si è espresso in Nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la sua preoccupazione per le “gravi violazioni dei diritti umani” nel paese caraibico, ha riportato il quotidiano venezuelano “National”.

“In assenza della delega di regime odierna, la delegazione della Piattaforma Unica ribadisce il proprio impegno a portare avanti questo percorso, sempre nel quadro delle regole precedentemente concordate del “memorandum d’intesa” – firmato prima dell’inizio di un “dialogo – “, ha dichiarato la delegazione dell’opposizione in una dichiarazione pubblicata dal suo leader, Gerardo Blade, tramite il suo account Twitter.

Allo stesso tempo, il blocco di opposizione ha influenzato il fatto che si trova in Messico con l’obiettivo di “progredire” nella costituzione dell’Agenda per la preoccupazione sociale per “rafforzare i programmi di alimentazione infantile, trapianto e immunizzazione infantile” nel paese, tra le altre cose”. Ugualmente importante.”

Ha anche osservato che il terzo round di negoziati aprirà la porta alla discussione sulla “costruzione del sistema giudiziario”, poiché viene “dirottato” nel Paese, dove “i dissidenti sono perseguitati e imprigionati e promuovono l’impunità”.

La piattaforma unica ha sottolineato il nostro “impegno” al dialogo nonostante l’assenza della delegazione di Maduro venerdì “a questo siamo arrivati, di fronte al Paese e per il suo mandato”.

Il nuovo round si concentrerà, in linea di principio, sui meccanismi a sostegno dell’economia nazionale, come i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale, e sul quadro istituzionale e sulla riforma del sistema giudiziario, secondo il comunicato diffuso. Dopo il secondo round di trattative.

Il nuovo dialogo ha la mediazione della Norvegia e il sostegno del Messico come terreno neutrale per i negoziati. Nella mente di tutti, le elezioni provinciali e locali del 21 novembre, alle quali mi sono offerto di partecipare per la prima volta in tre anni, e che hanno riportato ancora una volta la bandiera comune del Tavolo dell’Unità Democratica (MUD)). L’opposizione ha ottenuto i suoi recenti successi elettorali.