Il Tesoro ha ricevuto 1,59 trilioni di dollari in gara di debito e riacquisterà titoli dalla banca centrale

Foto d’archivio della sede del Ministero dell’Economia a Buenos Aires (Argentina). EFE/Enrique Garcia Medina



Il Ministero delle Finanze ha assegnato 1,59 miliardi di dollari nella gara di oggi, dopo aver ricevuto offerte per un valore totale di 4,45 miliardi di dollari. Come annunciato ufficialmente, i proventi dell’operazione, che superano la scadenza di 1,26 trilioni di dollari, saranno utilizzati per acquistare titoli nel portafoglio di BCRA, continuando al contempo a ripulire il suo bilancio.

Nella sintesi ufficiale si precisa che il LECAP con scadenza 18/06/25 (S18J5) è stato concesso ad un tasso di interesse minimo del 3,95% e, in linea con le minori aspettative di inflazione, è stata ottenuta una riduzione del tasso nominale con un miglioramento del profilo di maturità. Allo stesso tempo si è deciso di lasciare in abbandono il resto degli strumenti esposti.

Pertanto, il governo ha iniziato a confrontarsi con quest’ultimo Torre della maturità del debito in pesos per il resto dell’anno, almeno con l’attuale programma fiscale: compreso oggi, le scadenze sono di ca. 5 miliardi di pesos A settembre questo conto aumenterà fino a superare 14 trilioni di pesos (2,2% del PIL)Ciò è coerente con l’emanazione di un decreto da parte del Ministero dell’Economia quando è iniziata la campagna per cancellare gli obblighi in sospeso della Banca Centrale. Il mercato ritiene che il Palazzo del Tesoro sarà in grado di trasferire tale debito nelle mani delle banche, in parte a causa della validità dell’ordine. Tasso di cambioCiò impedisce al peso di avvicinarsi al tasso di cambio.

Questo periodo di due mesi rappresenterà quindi l’ultimo ostacolo nel calendario fiscale del debito in peso, un’agenda che è passata in varie occasioni in tutto il governo del paese. Javier Mileytra l’A scambio Del debito da allungare scadenze a marzo, a partire Levi Ciò ha aggiunto al Tesoro il costo degli interessi che la Banca Centrale aveva pagato in precedenza, ancora una volta Licap Come riferimento per il tasso di interesse di mercato e come processo finale per le banche che hanno accettato di vendere le proprie azioni mette Sui buoni del tesoro. Le passività in valuta locale e il peso degli interessi pagati dagli strumenti finanziari del Ministero dell’Economia sono tra gli elementi che monitora da vicino Fondo monetario internazionale Valutare la sostenibilità del debito argentino.

Nel mese di settembre il conto salirà a ca 15 miliardi di pesos (praticamente interamente a privati, senza la partecipazione dei proprietari del settore pubblico) e finora il mese con la più alta concentrazione di obblighi di pagamento in valuta locale per il resto dell’anno. Come ha confermato informazioni Economico Pablo Repettoda Aurum Valores, corrisponde alle scadenze delle emissioni di Lecap a metà giugno e inizio luglio che hanno spinto la Tesoreria del Palazzo a rinnovare Obblighi della banca centrale verso i debiti di tesoreria.

“Sono stati concessi premi significativi alle banche perché hanno ottenuto un tasso di interesse mensile garantito che era di circa 1 punto percentuale superiore al tasso di politica monetaria, più il tasso pronti contro termine che pagavano come imposta sul reddito lordo”, ricorda Repetto, che disse. Consideratelo”Le banche si ricostituiranno Certamente perché non hanno molte opzioni”, per fare qualcos’altro con il peso a causa della validità dei controlli sui cambi. Sottolinea che una variabile da tenere d’occhio è se questa ricostituzione sarà la stessa nei fondi comuni di investimento. “per ora Non dovrebbero esserci complicazioni importanti Alla volta Si ribalta Finché non ci sono problemi con la domanda di pesos”, ha accettato questo metodo. Pedro Ciappa Seratdal tuo portafoglio di investimenti personale.