Il testo emotivo di Fidez sul superamento di un tumore al pancreas

Il 24 marzo di quest’anno abbiamo appreso la terribile notizia Can Fedez, marito di Chiara Ferragni Funziona su un tumore nel pancreas. L’intera rete si è lamentata dell’accaduto e ha sostenuto la famiglia con molti messaggi di incoraggiamento. nonostante Kiara ha ammesso di essere spaventata E quanto è difficile affrontare un problema del genere, È rimasto stabile e il 1 aprile ci siamo riusciti Lo vedo a casa nel più felice.

Il loro ultimo post su questo argomento è stato Un testo molto emozionante e riflessivo sulla vita del cantante Che è riuscito a strappare una lacrima da più di uno. Per ora, siamo contenti che Fedez possa scrivere questo script e Continua a dedicarti alla tua vera vocazione Ed è musica dopo le complicazioni che l’intera famiglia ha dovuto affrontare.

Ci ha dato una serie di Video e foto sulla tua famiglia, la musica nella tua vita e il tuo recente problema di saluteAccompagnato da questo bellissimo testo: “3 giorni prima della rimozione del mio pancreas ho deciso di andare in studio per registrare i suoni di questa canzone su cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse bruscamente, penso di averlo fatto in parte per distrarre da tutto ciò che stava succedendo a me ma anche perché Non sapevo le condizioni dopo l’operazione e se sarei stato in grado di cantare a breve termine“, Ha scritto.

Nel suo testo, Fedez riconosce che la frase “La vita senza amore non mi farà mai bene” dell’ultima canzone potrebbe essere il suo tormentone e che Una volta dimesso dall’ospedale e tornato a casa, lo stesso giorno si è recato in ufficio con suo figlio Liu. “Ho condiviso con lui tutto il processo di arrangiamento della canzone e di chiusura, proprio perché la vita senza amore mi dice cos’è la vita. Averlo al mio fianco mi ha fatto dimenticare il dolore intenso dopo l’intervento chirurgico“, ha sostenuto.

Il cantante ha sottolineato che la nascita di quella canzone gli ha fatto capire l’importanza della musica nella sua vita e praticamente considerarla una necessità vitale. In conclusione ha scritto: “Voglio dedicarlo alla mia cara moglie, ai bambini e a tutte le persone che ci hanno lavorato. Perché senza di loro non avrei trovato la forza per accendere questo microfono. Perché anche se sono solo canzoni, le storie che contengono sono profonde come cicatrici di vite umane. Grazie“.

Grazie per le tue parole Fidez, che bella!

