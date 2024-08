Il titolare della Nazionale può giocare in Italia

Carlos Cuesta potrebbe venire a Torino in Italia. La Nazionale è entusiasta della firma

Il Torino, squadra italiana di Serie A, ha mostrato un serio interesse per il difensore del Soko e le trattative sarebbero in corso. Se il trasferimento andasse in porto, l’Atlético Nacional beneficerebbe finanziariamente del 20% dei diritti che ancora detiene, che potrebbero rappresentare un milione di dollari per il club colombiano. Il ritorno potrebbe essere cruciale per la dirigenza verde, che ha sempre fatto affidamento sulla prevedibilità e sul successo dei suoi giovani calciatori nel calcio internazionale.

Da quando è arrivato in Europa, Cuesta ha dimostrato il suo valore, affermandosi come una figura chiave al Genk e attirando l’attenzione di diversi club, soprattutto dopo le sue eccezionali prestazioni in Copa America.

Secondo recenti informazioni, il club italiano avrebbe aperto trattative con la squadra belga per l’acquisizione del difensore centrale, che porterebbe significativi ritorni finanziari al club verde di Medellin.

L’FC Torino 🇮🇹 ha confermato il proprio interesse per il difensore colombiano Carlos Cuesta, che ha un contratto con il Genk fino a giugno 2026. Era ben rappresentato da Duván Zapata (compagno di squadra in nazionale). L’Atlético Nacional mantiene una percentuale di partecipazione alle vendite future e… pic.twitter.com/zx9LYRKJj4 —Julian Capera (@JulianCaperaB) 23 agosto 2024

Cuadrado può giocare in Champions League

Recentemente svincolato dall’Inter, il colombiano è interessato all’Atlante, squadra di Serie A impegnata in Champions League. La Colombia vuole restare nell’élite del calcio europeo.