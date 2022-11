Il titolo Xbox Series X torna su Amazon, portalo a casa prima che si esaurisca!

Anche se stiamo parlando di console di nuova generazione, la verità è che Xbox Series X è con noi da 2 anni ormai. Tuttavia, i giocatori non hanno avuto la possibilità di ottenerlo facilmente come avrebbero voluto, ed è imperativo che siano consapevoli di quando L’inventario appare o scompare in diverse istituzioni.

Ora, dopo alcune settimane in cui la console Microsoft è completamente persa da Amazon, Azione Xbox Series X. È tornata all’American Foundation e possiamo prenderla per lei € 499,00 Con spedizione assolutamente gratuita e consegna garantita entro 24 ore, a condizione che siamo utenti Amazon Prime.

Si trova intorno a Il momento perfetto per prendere la consoleDato che le campagne natalizie sono già iniziate in alcuni stabilimenti, abbiamo i nostri regali pronti per le celebrazioni di fine anno. Questo è il caso di xbox x serie Faremo in modo di avere una macchina da gioco davvero potente, grazie all’hardware e alle tecnologie di nuova generazione che Microsoft ha incluso in essa.

Avremo ad esempio un processore octa-core a 3,8 GHz basato sull’architettura Zen 2, GPU con 12 TFLOPS a 1,825 GHz basata su RDNA 2Memoria GDDR6 da 16 GB e SSD NVMe dedicato da 1 TB. Inoltre, se a questo aggiungiamo la presenza di funzioni come Quick Resume, Xbox Velocity Architecture e molto altro, allora ci troviamo di fronte a un vero e proprio mostro da gioco.

