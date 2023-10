Il Tottenham analizza la migliore posizione nello stadio per Wembey

Andrea Lopez | espLettura: 5 minuti.

Quale posizione giocherà Victor Wembanyama nella NBA è ancora oggetto di dibattito, ma dopo due giorni di training camp, i San Antonio Spurs si stanno prendendo il tempo per capire quale sia la posizione migliore.

Due giorni dopo, l’allenatore Gregg Popovich aveva detto che una delle domande “interessanti” in campo era se lo avrebbe fatto o meno. Victor Wembanyama Che si tratti di un giocatore centrale, di un’ala grande o di un’ala piccola, la scelta numero 1 in assoluto ha dato un’idea di come può essere utilizzato.

“Inutile dire che a volte interpreto lo stesso ruolo di (guardia) Trey Jones, a volte interpreto lo stesso ruolo di (centro) Zach Collins, e talvolta interpreto lo stesso ruolo di (portiere/attaccante) Devin Vassell”, ha detto . Victor Wembanyama Martedì sera.

Victor Wembanyama durante il media day dei San Antonio Spurs prima dell’inizio del training camp. Foto: Getty

“Non ci sono davvero limiti. In molti calci piazzati, in molte giocate, dipende davvero da dove ti trovi. Ma posso essere titolare così come piccolo attaccante. Non importa”.

Victor Wembanyama Ha detto che non c’è stata molta sperimentazione con le formazioni così velocemente nel campo, ma la squadra non gioca una partita di preseason fino a lunedì, quando si recherà a Oklahoma City.

Un’area in cui la squadra ha potuto utilizzare formazioni diverse erano le corse all’aperto che i giocatori facevano prima del ritiro.

Ha concesso anche quel tempo Victor Wembanyama L’occasione per abituarsi ai suoi nuovi compagni.

“È stato molto utile conoscerci”, ha detto Wimbanyama. “Credo che il gioco sia più libero in quelle gare aperte. Si vede davvero il carattere dei miei compagni in campo. È stato bello, ma sono sicuro che sarà più intenso e molto gratificante tra un paio di giorni. “

L’attaccante veterano Doug McDermott ha avuto una stretta esperienza con lui Victor Wembanyama È stato durante quelle gare aperte che gli ha mostrato quanto impatto potesse avere il debuttante nella sua prima stagione.

“Sono uscito dalla palestra all’aperto qualche settimana fa e pensavo di avere una tripla aperta e all’improvviso un braccio è sbucato dal nulla e ha strappato la palla in aria”, ha detto McDermott. “Quindi è molto speciale.”

McDermott ha scherzato dicendo che non si sente in colpa per essere stato picchiato in difesa ora che sa che Wembanyama è dietro di lui per correggere eventuali errori.

“Voglio dire, è incredibile da vedere”, ha detto McDermott. “Fa alcune cose che non puoi davvero spiegare. I tifosi rimarranno sorpresi. È molto coordinato per la sua altezza ed è un giocatore molto altruista, può giocare in qualsiasi partita ed è a suo agio nel tirare da qualsiasi posizione”.

IL Tottenham Si sono concentrati molto sulla difesa durante i primi due giorni di ritiro e Wembanyama ha detto che molte informazioni gli stanno arrivando rapidamente.

Ma anche quando lo digerisce e chiede di più, gli allenatori provano a rallentarlo.

Ha detto: “Onestamente, ho parlato con gli allenatori su come ottenere maggiori informazioni e continuano a dirmi di non preoccuparmi e che tutto andrà nella norma”. Victor Wembanyama. “Alla fine arriverà.”

Wembanyama ha detto che molti concetti difensivi sono cose che non ha mai visto prima, ma sta facendo del suo meglio per assorbirli tutti.

“È difficile, ma devi concentrarti quando sei in campo perché se perdi la concentrazione per un secondo, fallirai per i successivi 15 minuti”, ha detto Wimbanyama.

Il francese ha sottolineato che se qualcuno commette un errore (e non ha voluto fare nomi) su qualcosa che l’allenatore ti ha detto espressamente di fare o di non fare, ogni giocatore dovrebbe stare sulla linea e fare un movimento giù e indietro.

Anche se ha detto che non ha ancora fatto correre la squadra, ha detto che Popovich gli ha urlato contro.

“Sì, è arrivato più tardi del previsto, ma sì, finalmente”, ha detto Wembanyama con un sorriso. “Sono felice che mi abbia sgridato.”