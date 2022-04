Il tour delle Alpi esplora Londa in vista del Giro di Italia

Nasce il Giro d’Italia Escursioni nelle Alpi, A partire da questo lunedì e venerdì vi garantirà una storia impegnativa con il fil rouge della montagna. La cinque giorni della manifestazione italiana dominata dagli Ascendenti sarà un banco di prova Michele Landa Prima di affrontare Rosa corso, Il suo grande scopo della lezione dopo l’esperienza movimentata di una dura caduta dell’anno scorso che lo ha messo fuori gara. Le ferite provocate dall’incidente hanno offuscato il resto del percorso Alva, che non aveva raggiunto il livello pre-zero.

Nella Tirreno-Adriatico sperava di verniciarlo fino al midollo, in cui ha ottenuto un terzo posto dopo impareggiabile. Thadej Bokhar e Jonas Winggard, Landa affronta un giro delle Alpi per perfezionarsi per il Giro. L’alpinista di Murciியாlago Giro de Italia si è ritirato dalla partecipazione ad Itzulia con l’intenzione di essere il più competitivo possibile. Landa, Campione del Tour delle Alpi nel 2016Giro cercherà di migliorare la sua forma fisica in una gara migliore per trovare la sua posizione competitiva tre settimane prima della partenza. Bellow Bilbov Sarà con Landa nel Test d’Italia.

Bello Bilbao, sostituire

Il nativo di Guernica, quinto all’ultima Itzulia e vincitore della tappa che ha sconfitto l’Alabilip ad Amurio, affronta il Giro delle Alpi con i bei ricordi della scorsa edizione, in cui si è classificato secondo assoluto. Simone barche Dopo aver vinto a un certo punto. Bello Bilbao ha come obiettivo anche il Giro e l’Alpine Round è solo un’altra ancora in vista della gara italiana.

“È prezioso, emozionante e divertente, proprio prima del Giro d’Italia. 20-25 minuti di salita sono perfetti per provare”.

Misurato a Landa e Bilbao Miguel Angel Lopez, Pinot, Karthi, Chaos, Port, Barted o Froome Per aver preso lo scettro della gara. Gli inglesi affermano di essere al 100% dopo un grave incidente a Daphne nel 2019 e la sua difficile riabilitazione. Per ora la realtà ha formalmente smentito l’entusiasmo di Froome, che ha governato quattro volte sugli Champs-Élysées di Parigi. Euskaltel-Euskadi gareggerà nel Tour delle Alpi Biscarra Come leader. Stabilizzare Gajah Rural e sarà il leader Igor Arietta Verrà mostrato con Kern Pharma.