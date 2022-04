Il trailer di “Hunger Games” fissa la data di anteprima il 17 novembre

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 apr 2022 – 01:45

Los Angeles (USA), 28 aprile (EFE). Il prequel di Hunger Games “The Ballad of Songbirds and Snakes” uscirà il 17 novembre, secondo quanto riportato dalla società di produzione Lionsgate giovedì come parte del lavoro. Da CinemaCon.

Nel video di presentazione del film non è stata mostrata una scena di un film ancora in produzione e le immagini sono state trasformate per rappresentare un paesaggio freddo con rami d’albero ghiacciati sotto una voce fuori campo che viene giudicata: “Il mondo scoprirà chi è un uccello canterino e chi è un serpente”.

Hanno scelto da Lionsgate l’ultima data del popolare evento annuale organizzato dalla National Association of Theatre Owners (NATO, in inglese) per dare la notizia, ma non è stato deciso quali attori comporranno il cast in questa nuova puntata del film. La famosa epopea della fantascienza distopica.

Ciò che era già noto ai suoi seguaci di questo prequel di due anni è che si svolge diversi decenni prima delle avventure di Katniss Everdeen ed è incentrato sulla storia di Coriolanus Snow da adulto, che presiederà Panem in questo film in maniera autoritaria. .

La regia di “The Ballad of Songbirds and Snakes”, basato sull’universo dei romanzi di Susan Collins, ritorna con Francis Lawrence e la sceneggiatura è responsabile di Michael Arndt, che in realtà ha interpretato questo ruolo in “The Hunger Games: Catching Fire” (2013). EFE

