Il trailer di Overwatch 2 mostra Roadhog e Lifeweaver che collaborano in modo epico

I giocatori di Overwatch 2 continuano a fare cose davvero epiche grazie al lavoro di squadra

La saga di Overwatch ha raccolto milioni di giocatori nel corso degli anni, e anche il secondo capitolo ha conquistato un posto nel cuore di molte persone, e ora è emersa una clip straordinaria che mostra… Grande sinergia tra Roadhog e Lifeweaver. Ovviamente è chiaro che Overwatch 2 avrebbe lasciato grandi momenti durante i suoi giochi e poiché aveva senso, dopo aver visto questo momento, dovevamo condividerlo con voi.

La persona responsabile della condivisione di questa fantastica clip è un utente Reddit Sommaco. Lì puoi vedere come la battaglia tra due Roadhogs finisce con la vittoria della squadra Lifeweaver grazie a una delle abilità di questo personaggio secondario. Vederlo è molto meglio che leggerloQuindi fate attenzione perché sotto queste righe vi lasciamo il post originale così che anche voi possiate provare a fare qualcosa del genere nei vostri giochi. Sorprenderai sicuramente l’intera squadra.

Post da Osservazione e controllo

Comunità su Reddit

Come potete vedere nella descrizione del video, anche lo stesso protagonista non credeva che potesse accadere una cosa del genere. È stato sicuramente un momento fantastico che rimarrà sicuramente nella tua mente per molto tempo. Le combo che le squadre di Overwatch 2 possono giocare sono Semplicemente stupefacente Questo video è solo un piccolo esempio di tutto ciò che questa versione di Blizzard ha da offrire.

Overwatch 2 è sotto i riflettori

Questa puntata ha ricevuto ottime recensioni per qualche tempo. Dopo due giorni su Steam, infatti, il gioco ha raggiunto il punteggio più basso dell’intera piattaforma, cosa che ha mostrato lo sgomento di migliaia di giocatori. Inoltre, al gioco si sono aggiunti altri problemi, poiché l’utente ha trascorso fino a 17 ore in coda per trovare un gioco. Fortunatamente il tempo ha giocato a favore di Overwatch 2 e ora è in grado di offrire una versione più che divertente Centinaia di ore di divertimento ai suoi utenti.

Naturalmente la cosa più probabile è che in futuro potrete ancora vedere cose particolari come quelle che vi abbiamo mostrato oggi, lì Milioni di giocatori si stanno godendo questa puntataQuindi vedere momenti epici sarà più del solito.

