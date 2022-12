Il trend TikTok che ‘uccide’ artisti come Chayanne o Luis Miguel: le reazioni sono uniche

non è riuscito a:

recentemente entrato tic toc La nuova sfida è diventata popolare tra gli utenti. In queste date natalizie in cui si riuniscono con i loro cari, e anche in coincidenza con il primo di aprile, molti dei loro cari hanno difficoltà ad annunciare falsamente la morte dei loro cari. i tuoi artisti preferiti. Quindi, molti utenti sui social network in questi giorni hanno ucciso artisti come Qian Quanto a Luis Miguel. Ma non preoccuparti, è una bugia!

La ragione di queste battute è che sono intrattenitori così simpatici ed evocano così tante emozioni che le reazioni delle vittime dello scherzo sono così sorprendenti da essere carne virale. alcuni utenti Scoppiano a piangere Dopo aver appreso questa tragica notizia e sceglie altri non credentir Controllare se quanto accaduto è corretto.

Su TikTok possiamo guardare innumerevoli video con reazioni alla morte di alcuni artisti come Qian Quanto a Luis Miguelanche se ci sono altri personaggi famosi conosciuti come attori e calciatori.





Reazioni virali di TikTok: “Questo è assolutamente da vedere per Chayanne!”

Una delle sfide principali quando si scopre è la morte Qian Questa signora che è seduta sul divano e sua figlia le dice che l’artista è morto Incidente aereo. Di fronte alla sofferenza della madre per la falsa notizia, la giovane disse: «!Qian devi vederlo! “.

In un altro che abbiamo visto in questi giorni, un’altra figlia racconta a sua madre che Cheyenne è morta a Los Angeles. Invece di piangere, la madre risponde: Spero sia una bugia, è stato visto con tanta energia e vigore nei video di Instagram«. Successivamente, la persona interessata sceglie, per convalidare questa notizia, di entrare nel profilo dell’artista.

Quest’ultimo che abbiamo scelto potrebbe essere una reazione alquanto insolita, forse un po’ divertente, a una situazione così terribile quando si riporta la notizia della morte. Guarda la frase pronunciata dalle persone colpite A proposito dell’artista! «E non l’ho ancora mangiato!ho soffiato.

C’è anche circa Luis MiguelUn altro artista latino che suscita passioni in tutto il mondo.

Tuttavia, questa giovane donna ha avuto difficoltà a infilare di nascosto la bugia in sua madre. «come pensi? Mi stai mentendo, Hannah.È vittima di uno scherzo.

Per fortuna sono solo scherzi, anche se più di uno non li trova affatto divertenti. Il che è che queste celebrità sono molto simpatiche ea nessuno piace ricevere notizie come quella di qualcuno che apprezzano.