Il tribunale dell’Ecuador analizzerà la possibilità di legalizzare l’eutanasia

Secondo l’istituzione giudiziaria, in quel giorno si esaminerà la causa condizionale di incostituzionalità presentata dalla cittadina Paula Roldan, affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), e si spera di ottenere la legalizzazione di questo intervento deliberato per porre fine ad una vita senza alcuna prospettiva. di trattamento, in questo paese situato nell’America del Sud.

Roldan ha deciso di intraprendere un’azione legale con l’obiettivo di garantire che le persone che si trovano ad affrontare condizioni mediche critiche abbiano la scelta di determinare la fine della propria vita.

La Corte ha indicato, attraverso una dichiarazione, che l’udienza costituirà una pietra miliare in questo processo e avrà profonde implicazioni per l’esercizio dei diritti individuali nel campo della salute.

Secondo il documento, l’importanza e la delicatezza del caso sono state riconosciute e l’udienza offrirà l’opportunità alle parti del procedimento di esporre dettagliatamente le loro argomentazioni.

Il Comitato Costituzionale ha sottolineato che questo processo giudiziario dovrebbe generare un dialogo sul diritto a una morte dignitosa e sulle opzioni a disposizione di coloro che affrontano malattie incurabili, con argomenti costituzionali, giuridici e tecnici.

La causa di Roldan mira a dichiarare incostituzionale l’articolo 144 del Codice penale di base completo (COIP), che afferma che “una persona che ne uccide un’altra sarà punita con la reclusione per un periodo da 10 a 13 anni”.

Tuttavia, la stessa Costituzione riconosce il diritto ad una vita dignitosa, che significa goderne pienamente, in modo tale che se a una persona viene diagnosticata una malattia incurabile o una lesione che provoca gravi sofferenze fisiche e psicologiche, ha il diritto avere il diritto ad una vita dignitosa. Roldan ha chiesto la possibilità di decidere di evitare la loro sofferenza e di applicare l’eutanasia per avere una morte dignitosa.

