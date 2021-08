Il trionfo di El Juli e l’immaginazione di Morante alla prima mostra ad Almería

Julián López destrimano “El Juli” dà un lasciapassare al suo primo toro al suo primo ingresso alla Fiera di Almería 2021 che si svolge in Avenida Vilches nella capitale di Almería. EFE / Carlos Barba



Almeria, 21 agosto (EFE). – Julián López “El Juli”, con due orecchie, è stato il primo vincitore della fiera della corrida Virgen del Mar ad Almería, in un pomeriggio immaginario a Morante de la Puebla, che ha tagliato un orecchio per la sua spada cattiva, come è successo al terza spada del cartello, José María Manzanares.

La cosa a Morante de la Puebla è di un altro pianeta. Il pomeriggio doveva essere incorniciato ad Almeria nonostante il segno del suo calice riflettesse solo il segno che aveva ritagliato dal toro che aveva aperto la cassa, quello ammantato di un mantello e dal quale tutto era stato tolto all’interno in una missione che duende e insolenza raccolti.

Ma nella stanza è arrivata la follia. Due manche per riceverlo nel terzo, Veronicas di interpretazione di alto livello, una rimozione colossale di chicuelinas e, a sorpresa, prendere i bastoni per la stella nel grande terzo delle banderillas, con una terza coppia nella pausa di categoria.

Anche il compito della stampella era alto, con stampelle molto importanti, incluse e di gran gusto. La grande ricerca di Kante che, alla fine, è stata molto acclamata a causa della sua cattiva spada.

El Juli è stato molto moderato con un secondo di sprint che ha tagliato un orecchio per una missione che contava e, soprattutto, ha scavato nel mentire dopo una spinta efficace.

E un altro Giuliano del Quinto camminò in una missione in cui fece tutti i tipi di virgueria a breve distanza, passandole attraverso Petunin con grande contentezza e compostezza. Le barelle gli chiesero della doppia coppa, ma la scatola lasciò il premio al singolare.

Manzanaris tagliò un orecchio al suo primo toro, un toro controllabile che combatté con la propria eleganza in una missione che culminò la prima volta con una spada, la stessa cosa che gli impedì di toccare i capelli del Sesto, un toro più basso del razza di toro. Colpisci, allo stesso modo, stampelle di alta qualità su entrambe le mani.

Scheda informativa del festival. – Sei tori Zalduendo, comodi e in coppia, fatti, nobili e manovrabili a vari gradi.

Morante de la Puebla, grande orecchio e benvenuto.

Julian Lopez “The Jolly”, orecchio e orecchio.

Jose Maria Manzanares, orecchio e applausi dopo l’avvertimento.

La scatola ha segnato tre quarti dell’ingresso oltre la capacità consentita.