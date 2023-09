Il trucco di Google per scegliere il posto con più spazio sul volo

L’aereo è la soluzione più veloce per un lungo viaggio, nonostante alcuni ostacoli come i controlli in aeroporto o la necessità di effettuare alcune fermate. Tuttavia, a volte potrebbe non essere il mezzo di trasporto più comodo, soprattutto per le persone alte a causa dello spazio limitato.

Questo problema può essere particolarmente scomodo sui voli lunghi, ma esistono dei modi per aggirarlo. Ci sono posti che tendono ad essere più spaziosi, come quelli delle prime file, quelli situati negli elementi divisori delle cabine e quelli situati accanto alle uscite di emergenza. Anche se sedersi lì di solito comporta un costo aggiuntivo.

Ma esiste un trucco con cui puoi scoprire in anticipo lo spazio per le gambe nei posti di ciascun aereo. Lo ha riferito anche l’utente di Instagram Zachary Burr Abel la metà FacceHa mostrato sui social come individuare i posti più spaziosi.

Ciò richiede Google Voli, il motore di ricerca di voli del gigante online, e un’estensione: Legrooms for Google Voli, che gli utenti devono installare in Google Chrome.

La prima cosa che devi fare è cercare il percorso che vuoi intraprendere su Google Voli, spiega Burr nel video. Una volta selezionato un volo, verranno visualizzate tutte le compagnie aeree che operano su quella tratta, insieme al prezzo, all’orario, al numero di fermate e ad altre informazioni.

Se è installata l’estensione Spazio per le gambe, alla fine di tutte queste informazioni apparirà anche lo spazio per le gambe, che può aiutarci a prendere una decisione su un viaggio o su un altro.