Il tuo diventa tendenza

La collezione, l’essenziale… Con le sue parole il mondo della moda si avvicina al mondo delle auto, soprattutto se guardiamo a brand di lusso come Maserati. Bolognese ora vuole accontentarci Nozioni di base fuoriserieuna serie di modelli in edizione speciale in cui tutti i dettagli sono stati accuratamente selezionati dagli ambasciatori del marchio.

Fu il primo di questi ambasciatori a rivelare le loro scelte David Beckham. L’ex calciatore britannico è noto per il suo senso della moda, dello stile e delle tendenze Tocchi che uniscono eleganza e retrò Grecale SUV e sportiva MC20.

Un elegante legame con il passato

A cominciare dalla Grecale, chiamata commercialmente “Fuoriserie DB Essentials”, il SUV italiano Un omaggio a uno dei modelli Maserati più rari e rari degli anni Ottanta: la Quattroporte Royale del 1986Di questi, sono state costruite solo 51 unità.

Il suo colore “Verde Royale” è ripreso da questo modello, insieme al caldo rivestimento in pelle marrone. Configurazione completa di Pannello in primo piano Che si trova nel tunnel centrale tra i due sedili anteriori.

per il secondo del girone, MC20 Fuoriserie DB Essentials, Beckham ha optato per l’eleganza sicura di “Night Interaction” in blu navy, accompagnata anche da rivestimenti in pelle ma in toni tostati. La targhetta si trova qui tra i due sedili, all’altezza dei poggiatesta.

Questa è la seconda configurazione Ispirato al Ghibli originale, e più precisamente alla versione del 1967che usando gli stessi toni difficilmente riesce a conciliare classe e velocità.

Come dettagliato da Maserati nel suo comunicato, sia Fuoriserie DB Essentials Ora disponibile come opzione di finitura speciale Per i clienti interessati a Grecale o MC20, che è una scelta ideale per il successo in scenari più specifici. Perché a volte, di fronte a un numero infinito di opzioni diverse, può essere difficile trovare la giusta combinazione.