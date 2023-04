Il tuo prossimo gioco sarà pieno di IA

Uno studio della Stanford University ha simulato un comportamento umano autentico in un videogioco con i più recenti motori linguistici, ei risultati sono promettenti.

Nella stragrande maggioranza di video gioco Il giocatore deve competere o cooperare con altri personaggi e oggetti nella scena: sparare a un avversario, comprare e vendere oggetti da un commerciante o saltare un nemico. un gruppo di Regole fisse e finestre di dialogo predefinite Determina cosa direbbero questi personaggi non giocanti, spesso conosciuti collettivamente come l’acronimo in inglese, o come reagirebbero alla situazione. Personaggi non giocabilio NPC.

Alcuni NPC richiedono un comportamento più sofisticato. In questi casi, gli sviluppatori utilizzano da anni alcuni strumenti di intelligenza artificiale che aggiungono più casualità alle loro azioni. In un gioco sparatutto in prima persona, ad esempio, un nemico può nascondersi quando l’utente spara o fiancheggiarlo girando l’angolo di un corridoio. Ma la recente ondata di intelligenza artificiale generativa, ad esempio chiacchierata Anche Freddoaprendo le porte a comportamenti e dialoghi più evoluti, quasi indistinguibili da quelli controllati dall’uomo.

Un recente studio della Stanford University in California ha tentato di esplorare come influisce su un gioco di simulazione e i risultati sono stati sorprendenti. Non solo i personaggi si comportano in modo realistico, ma recitano anche Sono in grado di coordinarsi tra loro Per eseguire compiti complessi, come organizzare una festa, o anche Ricorda certi eventi

Lo studio ha creato un gioco di simulazione 2D sostanzialmente simile simsE attraversamento animali Anche Stardew Valley. Viene compilata la città virtuale in cui si è svolto l’evento 24 caratteri è governato dalle istanze ChatGPT che ricevevano semplici istruzioni in linguaggio naturale. Questi personaggi iniziano a vivere la loro vita in città seguendo queste istruzioni, con conseguenze inaspettate.

A uno di loro, ad esempio, è stato chiesto di organizzare una festa di San Valentino nella caffetteria della città. Il personaggio ha chiamato altri vicini per informarli dell’evento, ma questi altri vicini, a loro volta, hanno sparso la voce e organizzato attività complementari. Un vicino, venuto a conoscenza dell’evento tramite terzi, si è addirittura recato dall’organizzatore per chiedere di invitarlo.

Un altro decide di candidarsi a sindaco della città e iniziano a nascere discussioni tra i vari residenti sulla campagna elettorale o sulle posizioni ideologiche degli altri. L’esperimento ha seguito le diverse reazioni per due giorni e il risultato può essere visto in esso sito web Creato dal team di sviluppo.

Per cercare di valutare la credibilità del comportamento, è stato utilizzato anche lo studio 24 volontari umani che nello stesso periodo hanno svolto il ruolo di diversi vicini. Una giuria indipendente ha quindi confrontato i dialoghi e le azioni dei due gruppi per determinare quale fosse più “autentico”. La città governata da 24 casi ChatGPT è stata considerata la più realistica.

Questi tipi di tecnologie sono ancora troppo costosi da implementare nei giochi attuali. L’esperimento di Stanford, ad esempio, è costato migliaia di dollari in termini di tempo di calcolo e accesso ai server di OpenAI. Tuttavia, i funzionari ritengono che queste strategie saranno popolari nel prossimo futuro quando si popolano mondi virtuali e possono essere utilizzate per modellare e studiare il comportamento sociale umano in condizioni che potrebbero essere impossibili da raggiungere nella realtà.

Alcuni studi di sviluppo di giochi hanno anche iniziato a sperimentare modelli di linguaggio come GPT per generare dialoghi diversi per i personaggi durante la fase di sviluppo del gioco, un passaggio che finora ha richiesto molti scrittori e sceneggiatori. Ubisoft, lo studio dietro franchising come Dottrina assassina Anche grido lontano Crea uno strumento, Ghostwriter, che si occuperà di rendere più interessanti e vari i dialoghi degli NPC nei loro giochi futuri.