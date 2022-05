Il Valencia studierà “attentamente” l’idea di rendere il Viveros uno spazio senza fumo

Valenza (EP). Il Consiglio comunale di Valencia considera la proposta “interessante” e “appropriata” promossa dall’Associazione spagnola contro il cancro (AECC) in merito agli spazi simbolici “liberi” come i parchi Viveros di questa città dal fumo di tabacco e, di conseguenza, “attentemente ” studia l’idea.

Lo ha sottolineato venerdì il vice sindaco di Valencia e consigliere per l’ambiente urbano, Sergio Campello, il quale ha osservato che il comune ha già incoraggiato ambienti pubblici “senza fumo” come le spiagge della città. Il sindaco ha apprezzato le iniziative che mirano a “migliorare la qualità urbana e la salute delle persone attraverso misure per ridurre il fumo”.

Parlando in questo modo alla conferenza stampa dopo il Consiglio di governo locale, Campello ha chiesto informazioni sulla campagna di mobilitazione sociale dell’AECC per “liberare” spazi iconici come Viveros dal fumo di tabacco.

Questa è una campagna nazionale che mira a liberare dal fumo i 43 luoghi simbolici della Spagna e cerca di raccogliere firme dai cittadini per poi consegnarle ai comuni con questa affermazione. La raccolta di firme aiuterà anche a richiedere un’estensione dell’attuale legge sul controllo del tabacco al fine di raggiungere la prima generazione senza fumo entro il 2030.

“Ovviamente mi sembra una proposta interessante che studieremo con attenzione”, ha detto il vicesindaco di Valencia. “In effetti, questo consiglio ha già adottato misure per dichiarare non fumatori aree pubbliche come alcune spiagge della città”, ha aggiunto.

Sergi Campello ha affermato che la presentazione della Spanish Cancer Society è “una proposta molto interessante che cerca di migliorare la qualità urbana e la salute delle persone attraverso misure per ridurre il fumo”. In questo senso, ha affermato di accoglierla «quindi con tenerezza». “E’ una proposta appropriata”, ha concluso.