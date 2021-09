Il valore di Kavak supera quello di società IPC come Carso e Televisa

27 settembre 2021 | 05:00

pioppo Non sembra male quando verrà rilasciato al pubblico in futuro, e finché lo farà, il valore di cominciare Il mercato messicano per l’acquisto e la vendita di auto usate ha già superato la capitalizzazione di mercato di 25 società nell’indice dei prezzi e quotazione (IPC) in Borsa messicana (BMW).

La scorsa settimana, Kavak ha raccolto 700 milioni di dollari in un round di investimenti di serie E, riuscendoci Il suo valore è raddoppiato a $ 8,7 miliardiCiò equivale a 174,304 milioni di pesos L’ultimo tasso di cambio di riferimento Banca del Messico, che venerdì era di 20.0640 pesos per dollaro.

Dalle stazioni campione che lo compongono IPC, solo Walmart de México e América Móvil –la cui dimensione del mercato dei capitali supera i mille miliardi di pesos-, Oltre a Grupo México e Fomento Economico Méxicano (Femsa), elettra, il mio panority, ragazza stupida, Coca-Cola FEMSA CEMEX E Arca Continental ha una capitalizzazione maggiore di quella di Kavak, secondo un’analisi amministratore delegato Compilato da stime Bloomberg.

Kavak, un’azienda originaria di Città del Messico, supera aziende di calibro Gruppo CarsuDi Carlos Slim Televisa, Peñoles, Liverpool, Cuervo, Volaris e Airport Groups che fanno parte del principale indice azionario del mercato nazionale.

A differenza del modo in cui Kavak è valutata per non essere una società quotata in borsa, il valore di mercato delle società quotate è determinato moltiplicando il valore del prezzo delle azioni per il numero di titoli in circolazione.

In totale, il valore di capitalizzazione di mercato dei 35 emittenti messicani più liquidi che compongono l’IPC è di 6,3 trilioni di pesos, mentre il totale delle 145 società quotate sul BMV è di 11,5 trilioni di pesos.

Sottoscrizione, percorso complesso

Cavak, che solo un anno fa è diventata la prima azienda messicana a raggiungere la statura Rinoceronte, questo significa a cominciare Con un valore di oltre un miliardo di dollari, non esclude la possibilità della sua IPO.

Per noi è un grande orgoglio essere il primo rinoceronte ed è una grandissima responsabilità (…) Siamo aperti (per annunciare al pubblico), a breve termine questa non è la strategia, abbiamo un modo per tagliarlo, ma può cambiare in qualsiasi momento

Alejandro Guerra, amministratore delegato di Kavak in Messico, ha dichiarato all’amministratore delegato di EL quando ha assunto il ruolo nel giugno di quest’anno.

Tuttavia, l’accesso di Kavak al mercato azionario appare complicato, poiché dovrà prima ottenere le sue finanze e la contabilità per dimostrare che il denaro raccolto nei round di finanziamento riflette l’attrattiva dell’attività che sta svolgendo.

Cosa significa andare al pubblico?

Le società quotate hanno l’obbligo di verificare che il loro valore sia commisurato all’andamento delle proprie risorse finanziarie negli anni, attraverso le relazioni che pubblicano periodicamente ea cui chiunque può fare riferimento nelle pagine delle relazioni con gli investitori o sulla BMV.

Le società per azioni sono obbligate a dimostrare che se è uguale a cinque pesos, allora questo è noto a tutti gli azionisti, anche alle persone che non lo sono. Aziende come Kavak non possono dimostrarlo

Cipactli Jiménez, investitore privato ha commentato

Jimenez ha sottolineato che, a causa della mancanza di alfabetizzazione finanziaria, le aziende tecnologiche del paese non trovano attraente la partecipazione al pubblico, poiché ciò significa un grado di specializzazione che non hanno.

Secondo le informazioni di Kavak, l’azienda si concentra sul 75% del mercato nazionale per auto usateÈ un settore che registra vendite di cinque milioni di unità all’anno con un valore medio di 700 miliardi di dollari.

Lontano dalle aziende globali

Kavaka ha guadagnato popolarità in Messico lo scorso anno ed è diventato il secondo con l’ultimo aumento di capitale cominciare Il più prezioso in America Latina, dietro tecnologia finanziaria brasiliano nubank.

L’azienda gestita dall’imprenditore Carlos Garcia Oate Ha 20 filiali in sei stati messicani e prevede di aggiungere sedi in stati come San Luis e Coahuila, nonché di espandersi in Argentina e Brasile.

Una delle grandi scommesse di Kavak è aumentare l’iniezione di risorse per migliorare l’infrastruttura dei suoi centri di rinnovamento dei veicoli. Il cominciare Ha anche aggiunto personalità sportive come il pilota di Formula 1 al team di collaboratori. Sergio “Chico” Perez Il portiere del Club America Guillermo Ochoa.

Nonostante tutti gli sforzi, la capitalizzazione di mercato di Kavak è ancora lontana dalla capitalizzazione delle società del suo settore quotate nel mercato azionario statunitense.

Carmax, Con molti anni di esperienza nella vendita di auto usate, la sua capitalizzazione è di 472.125 milioni di pesos. Tra le case automobilistiche, Ford E1,1 trilioni di pesos, da motori generali, 1.5 milioni tesla, 15,5 miliardi di dollari da Elon Musk.